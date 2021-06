Ariel Ortega reveló cómo Bielsa lo hizo mejor jugador y dio un dato clave para entender por qué los jugadores lo ponderan

Ortega habló de las bondades de Bielsa como DT

Son pocos, casi nulos, los futbolistas que pasaron por equipos de Marcelo Bielsa y no tienen palabras elogiosas para con él. En general sucede todo lo contrario: la gran mayoría de actuales y ex dirigidos tienen cierta idolatría por el entrenador argentino. Ariel Ortega, que lo tuvo en la selección argentina, pertenece a este último grupo.

“Sin dudas Bielsa me hizo mejor jugador y si lo hubiese tenido antes, hubiera jugado mucho mejor todavía”, remarcó el Burrito en diálogo con ESPN. No es la primera vez que el histórico 10 de River se derrite ante el Loco, que lo utilizó como pieza fija durante las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Corea-Japón 2002 en el que tanto penó la Albiceleste por la prematura eliminación.

Y eso que anteriormente el jujeño confesó que tuvo un fuerte entredicho con el DT durante una convocatoria: “Con Bielsa tuve diferencias. Una vez lo insulté y dije ‘chau, no me convoca más’. Pero no fue así. Entendía de la forma que era, que tenía reacciones de calentón pero después no retrucaba, al segundo me arrepentía y pedía perdón. En el momento en que me mandaba la cagada, pedía disculpas”.

¿Cuáles son las virtudes de Bielsa? Ortega detalló: “Sin dudas los trabajos que tiene, la forma de los entrenamientos, los movimientos... Yo lo tuve de bastante grande y pensé que me sabía todos los movimientos de un delantero y esas cosas, los detalles. Me mejoró bastante y yo pude jugar mucho mejor. A los pibes de 18 ó 19 años tener un entrenador como él a esa edad creo que los va a potenciar muchísimo más”. Existe un rasgo en la personalidad de Bielsa que enamora a los jugadores de fútbol. Ortega descubrió cuál es: “Me gusta mucho la honestidad que tiene, trata a todos por igual y eso en el fútbol se valora mucho” .

· ENTRE MARADONA Y MESSI, ORTEGA NO PUEDE ELEGIR

Al Burrito también le consultaron por los dos cracks argentinos que usaron la 10 (al igual que él) y opinó: “A Diego no se lo puede comparar con ningún jugador. Como Diego, no habrá nunca una persona o jugador. Pero tengo también un gran respeto por Messi, lo amo futbolísticamente. Después de Diego, lo mejor que vi. Pero yo crecí con Maradona. No hay que compararlos. Yo trato de disfrutar, Messi es el mejor jugador del mundo. Las comparaciones son un poco odiosas”.

