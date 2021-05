Cuáles son las posibilidades se que Cruz Azul remonte en casa, de acuerdo con los expertos

Francisco Gabriel de Anda y Dionisio Estrada charlaron respecto a las posibilidades que tiene la Máquina de avanzar a semifinales. Ambos analistas destacaron que no habrá sorpresas durante el encuentro, tomando en cuenta que Juan Reynoso dejó en la banca a Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez. No obstante, en esta ocasión si irán desde el inicio y no habrá sorpresas en ese sentido.

“Me parece que Cruz Azul si va a avanzar a la semifinal”, agregó Francisco Gabriel de Anda. Por su parte, Dionisio Estrada, afirmó que es muy probable que la Máquina pueda remontar jugando en el Estadio Azteca pues desde el inicio del torneo fue superior a Toluca con una ventaja de 14 puntos en la tabla de cocientes.

Cruz Azul espera instalarse en semifinales si logra remontar al Toluca(Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

Los analistas confían en que los celestes saldrán victoriosos y la estrategia de Reynoso esta vez será eficaz para vencer a los Diablos Rojos.

