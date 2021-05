Cuál fue la reacción al interior de Cruz Azul por el arbitraje en el partido contra Toluca

Jaime Ordiales director deportivo de Cruz Azul (Foto: Twitter@FABIANESTAY10)

Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, aseguró que metieron una queja ante la Comisión de Arbitraje para revisar el trabajo del silbante Marco Antonio Ortiz en el juego de ida de los cuartos de final ante Toluca, aunque admitió que dicha decisión no debe sonar a pretexto de cara al encuentro de vuelta para no clasificar a semifinales.

“Esto no puede sonar a pretexto, no será un pretexto para buscar clasificar a semifinales. No es un pretexto, simplemente acudo a las instancias correspondientes, pero llega un momento en que los jugadores sienten que no son escuchados”, dijo el directivo celeste.

“En una instancia de cuartos de final nos sentimos perjudicados. Que lo revise la Comisión de Arbitraje, pero lo que nos importa es que las decisiones sean las correctas, que no nos ayuden ni perjudiquen, sino que se revise porque están las herramientas al alcance. Esto es porque la realidad es que hemos sentido que el trabajo ha dejado mucho que desear en este último partido”, agregó sin titubear Ordiales en conferencia de prensa.

De igual forma, confesó que el trabajo del central en el primero duelo ante los Diablos los dejó con impotencia, puesto que su trabajo influyó directamente en el marcador y, hasta compartió, que sintieron una persecución contra Bryan Angulo.

Entrenador de Cruz Azul, el peruano Juan Reynoso (Foto:David Martínez Pelcastre/EFE/Archivo)

“Para nosotros el trabajo del señor Marco Ortiz dejó mucho que desear, sobre todo en aspectos puntuales como fue la valoración que le dio al segundo penal. Para nosotros no es penal, pero cuando puede marcar la pauta no para un juego, sino para un torneo, marca un penal que va al marcador”.

“Eso nos preocupa porque nos vimos perjudicados. Sentimos que en el partido hubo situaciones y parecía que el árbitro tenía algo personal con Angulo porque todo le marcaba en contra”, arremetió.

En tanto, Ordiales, recordó que es la segunda ocasión del torneo que Ortiz Nava los perjudica con sus decisiones, puesto que recordó cómo lo hizo en el juego ante Chivas en la fase regular del certamen.

“La realidad es que en el caso del señor Ortiz tenemos dos con esta situación. Ya había sido el partido ante Guadalajara, ahí nos inconformamos con el señor Brizio. Se nos marcó un penal, en el medio tiempo se expulsa a Juan. Hoy nóstica el señor Ortiz y hay mucha polémica, misma que nos ha perjudicado y hay atenuantes que nos lastiman y nuestra solicitud va a revisar lo que sucede en el partido”.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, el directivo de la Máquina confió en que le darán la vuelta al marcador y clasificarán a las semifinales, pues será el premio a la buena temporada que tuvieron, misma en la que se mantuvieron en primer lugar de la tabla general.

“Estamos convencidos de la calidad y el alto nivel competitivo de los jugadores. Vamos a dar el mejor de los partidos para estar en semifinal. La realidad es que el torneo marca dos fases, creo que fuimos el mejor en la fase regular, hoy debemos mostrarlo en la fase final. Faltan 90 minutos y trataremos de redoblar esfuerzos, creemos que tenemos un gran plantel y tenemos plena confianza en revertir esto”, concluyó.

