Qué prometió Billy Joe Saunders tras su derrota con Canelo

Saúl "Canelo" Álvarez y Billy Joe Saunders durante la pelea por el título supermediano. Estadio AT&T, Arlington, Texas (Foto: Jerome Miron/ REUTERS)

El excampeón mundial Billy Joe Saunders celebró que la cirugía que le realizaron fue exitosa para reparar las lesiones con las que salió de la pelea del sábado ante el mexicano Canelo Álvarez en Texas, y ha prometido regresar una vez que se lo permitan.

Saunders tuvo una múltiple fractura en el hueso orbital y pómulo derecho luego de un fuerte upper con la mano derecha cuando la pelea en su punto de ebullición en el octavo round. Aunque se fue a su esquina tras el campanazo, la esquina le dijo que no podía ya continuar en la contienda, decretándose la victoria para el mexicano.

“Gracias a todos por los mensajes. Tengo el hueso ocular roto y el pómulo también roto en tres partes. Tuve mi operación ayer y todo salió bien”, escribió el peleador gitano a través de un comunicado distribuido por MTK Global, pero que inicialmente había puesto en un post de su facebook personal.

Saunders sufrió una fuerte lesión que lo llevó al quirófano (Foto: Twitter@DAZNBoxing)

“Ganas algunas y pierdes otras. No me sentí fuera de mi liga, pero me agarraron con un buen golpe y no podía ver. Y Ben le dijo a la esquina que lo detuviera. Gracias a todos los que vieron. Voy a regresar. Dios los bendiga”, sentenció el púgil de 31 años y ahora excampeón del mundo.

