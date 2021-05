Faitelson tunde a Chivas: la sombra del fracaso

Ángel Zaldívar (Foto: Cuartoscuro)

Ha vuelto a ocurrir. El popular e histórico club se ha quedado al margen de una liguilla, algo inaceptable para su abolengo y su jerarquía. No estar entre los 8 mejores del campeonato supone todo un sacrilegio que se traduce, para muchos, en la incompetencia del futbolista mexicano. Pero ello no es la única respuesta a la nueva desilusión del Guadalajara. ¿Acaso el fracaso de Tigres, o de Pumas, o de León ocurrió también sólo con jugadores nativos?

No, lo de Chivas es una mala planeación, futbolistas que no tiene la capacidad de vestir la camiseta del club y un atraso importante en sus fuerzas básicas que no producen ni en calidad ni en cantidad lo de antaño. Chivas ha fracasado al igual que otros, pero ello no es disculpa, porque se trata de Chivas… Y Chivas debe estar siempre en una competencia por el título del futbol mexicano...

¿Cuántos argentinos, chilenos y paraguayos jugaban en el equipo Campeón de Matías Almeyda? O quizá, para no ir tan lejos: ¿Acaso el fracaso de Tigres, el de León o el de Pumas se ha fincado porqué solamente juegan con mexicanos?

Un nuevo revés ha llevado a los críticos a buscar en la tradición más sagrada de Chivas, pero el problema no radica en jugar únicamente con nativos. El futbolista mexicano ha demostrado ser competitivo en muchos momentos de la historia del Guadalajara y de otros clubes del futbol mexicano. A mi parece que “el secreto” radica en contratar más calidad y menos cantidad y en trabajar en las fuerzas básicas para producir en casa. Suena sencillo, claro, hay que hacerlo.

Chivas ha vuelto quedar al margen de una Liguilla, algo que no solo su leyenda y abolengo no perdonan, también la poderosa inversión que ha hecho el dueño del club, Amaury Vergara. Y ello nos lleva a analizar si realmente quien administró el dinero ha tomado las decisiones acertadas. Los reflectores están sobre Ricardo Peláez. ¿Qué contrato y a quien ha contratado? Hay varios “jugadorcitos” que compró Peláez y que no sirven para vestir la camiseta de Chivas... A esos hay que echarlos antes de pensar en echar a Vucetich, porque van a hacer lo mismo con el que venga...Y si Vucetich dice que quiere continuar, debe continuar…

Para Chivas, encontrar otro entrenador con su capacidad y experiencia es, prácticamente, imposible. Veo, escucho y leo a muchos que creen saber más de futbol que Vucetich… Hágame usted el “regalado” favor.

Les recuerdo que a quienes creen tener “el secreto” de las contrariedades de Chivas que Tigres, León y Pumas han fracasado con jugadores extranjeros en la cancha. No va por ahí. A Chivas lo único que lo hace diferente de los demás es su tradición…Debe cuidarla, atesorarla al máximo.

El fracaso es innegable, pero Chivas debe tomar decisiones de “equipo grande”. Apostar por la continuidad de Vucetich, volver a armar el plantel, desechar lo que no funciona, buscar jugadores que sirvan y tomar riesgos con jóvenes.

