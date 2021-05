“Estamos para ser un equipo de época”: Gilberto Sepúlveda sobre Chivas

Gilberto Sepúlveda disputa el balón con Jonathan Rodríguez durante el juego correspondiente a la jornada 6 del torneo en el estadio Akron, de Guadalajara (Foto: Francisco Guasco/EFE/Archivo)

El defensor central de Chivas, Gilberto Sepúlveda, aseguró que han demostrado en el cierre del campeonato que están para competir ante cualquier equipo de la Liga MX, motivo por el que pueden superar a cualquier equipo en la disputa del título.

“Creo que todo este año que hemos tenido aquí, en lo personal yo y jugadores que se han incorporado, nos ha servido para agarrar la madurez que se necesita en este club. Este torneo estamos más maduros que la Liguilla pasada y siento que por eso el equipo hoy es más competente. Sí estamos para ganarle a cualquier equipo y lo hemos demostrado en el cierre de este torneo, no enfrentamos rivales fáciles, son equipo de jerarquía y estamos a la altura. Yo creo que sí”, reconoció.

De igual manera, el canterano del Guadalajara enfatizó en que el proceso que ha llevado el actual plantel con la madurez y aprendizaje que han obtenido a lo largo de los dos torneos, han sentado las bases para convertirse a futuro en un equipo de época.

Chivas disputará su primer partido de repechaje (Foto: Cuartoscuro)

“Claro, siento que en este año que he estado en el primer equipo no ha sido nada fácil la verdad, pero creo que se debe empezar por ahí formar buenas bases, darle buena estructura al plantel. Estos dos torneos que han pasado es una realidad que no iniciamos de la mejor manera, cerramos muy bien, pero la madurez que está agarrando este equipo y cada compañero es muy buena. Ha sido un año para aprender, para darnos cuenta y ver en el equipo que estamos. Siento que, armando esas buenas bases, vamos a ser un equipo de época”, agregó.

Al final puntualizó que en liguilla el conjunto rojiblanco se tiene que convertir en un equipo que imponga condiciones, además de proponer en el terreno de juego en la búsqueda del pase a la siguiente fase.

“Claro, yo siempre lo he dicho un equipo grande siempre en Liguilla va imponer y tiene que proponer. Eso es lo que vamos hacer el domingo, creo que, si un equipo como Chivas está en Liguilla tiene que proponer y sacar adelante los partidos”, concluyó.

