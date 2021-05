Fórmula 1: Nikita Mazepin se despistó otra vez durante las prácticas en España y Charles Leclerc se burló de él

* Nikita Mazepin se despistó en las prácticas de España





Recién van cuatro fechas de la temporada 2021 de la Fórmula 1 pero hay algo de lo que no se puede dudar: Nikita Mazepin no entró con el pie correcto a la máxima divisional de automovilismo. El piloto ruso, con el apoyo económico de su padre, logró apoderarse de una butaca en Haas pero hasta el momento siempre ocupó el último puesto de la grilla tanto en las clasificaciones como en las carreras. Aunque eso no es lo peor de su performance: se destacó por hacer varios trompos en los distintos circuitos, incluso algunos de ellos generando un conflicto con sus colegas.

La primera practica del GP de España lo tuvo, otra vez, como un protagonista: se despistó en una de las curvas y terminó en la grava, aunque sin problemas para su monoplaza. Lo destacado de este nuevo incidente ocurrió con Charles Leclerc, quien venía justo detrás de él antes de que perdiera el control.

Una de las repeticiones que brindó la transmisión oficial mostró lo sucedido con el ruso desde la cámara en la Ferrari del piloto monegasco. También compartieron los dichos del conductor de 23 años a sus compañeros por la radio: “¡Mazepin nunca cambiará!”, sentenció con un tono de burla segundos después que Mazepin se haya despistado.

Apenas iban cuatro minutos de la práctica inicial en el GP de Barcelona-Cataluña cuando el conductor de Haas de 22 años perdió el control en una curva. La sesión terminó con Valtteri Bottas de Mercedes como el más destacado, seguido por Max Verstappen y Lewis Hamilton. Cabe destacar que, por ejemplo, Robert Kubica estuvo al mando de un Alfa Romeo en lugar de Kimi Raikkonen y Roy Nissany comandó el Williams de Geroge Russell.

Mazepin terminó con el peor rendimiento en estas pruebas y arrancó la cuarta carrera de la temporada confirmando la tendencia que mostró en las competencias iniciales: abandonó en el GP de Baréin y luego finalizó peor que su compañero Mick Schumacher tanto en el Gran Premio de Emilia-Romaña como en el GP de Portugal.

La principal diferencia en la F1 la está marcando su compañero de escudería, quien pese a las limitaciones del monoplaza siempre se las arregló para culminar las carreras. Mick finalizó 16° en Baréin por delante de Pierre Gasly y Nicholas Latifi, más allá de los abandonos de Mazepin y Fernando Alonso en esa carrera. Luego, en Italia, cerró 16° sólo por delante de Nikita y el último fin de semana en Portugal nuevamente aventajó al ruso y a Latifi para culminar 17°.

EL GP de España se correrá este domingo (desde las 10, hora Argentina) con al televisación de Star Action en vivo y se podrá ver en diferido por ESPN2 desde las 19.

