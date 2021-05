Quién es Jeff Luhnow, el polémico inversionista interesado en el Atlético de San Luis

Jeff Luhnow, ex gerente mexicano de Houston Astros está interesado en el Atlético de San Luis (Foto:Joe Camporeale/ Reuters)

El ex gerente mexicano de los Houston Astros, Jeff Luhnow, es uno de los interesados en invertir en el Atlético de San Luis, pudo saber ESPN Digital. El empresario formaría parte del grupo de inversores que se interesan en el equipo que juega en el Alfonso Lastras.

Luhnow tiene experiencia en la administración de equipos, debido a que tuvo un paso por la novena de Houston, y es uno de los inversionistas interesados en el Atlético de San Luis. El propio presidente del equipo potosino, Alberto Marrero, reconoció que el club no está en venta, aunque han recibido propuestas.

“La idea desde Madrid es que quieren seguir. Ahora mismo no hay nada claro, el Atlético de Madrid no se ha planteado... (que) el club está en venta... no es así, solamente tenemos otro grupo inversor porque vienen fuertes y con ganas de entrar en el futbol mexicano desde hace tiempo y nos ha manifestado desde hace ya por lo menos un año y medio que está interesado en el club”, dijo Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, en entrevista con ESPN, que fue transmitida por Futbol Picante.

Luego de la multa millonaria que el Atlético de San Luis debe pagar, ya hay varios interesados en invertir (Foto: Henry Romero/ Reuters)

El ex gerente de los Astros, Jeff Luhnow, salió del equipo de las grandes ligas debido a que fue señalado en el escándalo de robo de señales de la franquicia texana, entre 2017 y 2018, lo que ayudó al equipo a tener éxitos deportivos.

El propio Luhnow, que nació en la Ciudad de México, ha rechazado en diferentes ocasiones las acusaciones y aseguró que las personas que participaron en esa “trampa” continuaron trabajando en la institución, además que demandó al equipo de Houston por 22 millones de dólares.

Luhnow ahora se encuentra en el grupo de inversionistas que se interesan en el Atlético San Luis.

