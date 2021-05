“‘Cata’ Domínguez no es ídolo en Cruz Azul porque no es extranjero”: Isaac Mizrahi, ex técnico de La Máquina

Bryan Angulo, delantero ecuatoriano del Cruz Azul de México, quien anotó dos goles en el triunfo a domicilio de su equipo 3-1 sobre el Toronto FC de Canadá, durante el partido de ida de los cuartos de final de la liga de Campeones de la Concacaf (Foto: José Méndez/ EFE/Archivo)

Isaac Mizrahi, quien dirigió al Cruz Azul entre 2006 y 2007, calificó de injustas las fuertes críticas de los aficionados cruzazulinos hacia el ‘Cata’ Julio César Domínguez y sostuvo que hay jugadores extranjeros que sin ningún merecimiento son tachados de ‘ídolos’, mientras que a un mexicano como el defensor celeste, que siente la camiseta más que ninguno, le ‘pegan’ porque no se sabe ‘vender’ ante la prensa y ante el público.

“Se entiende que el aficionado de Cruz Azul tenga mucha frustración, porque desgraciadamente no se ha logrado el campeonato, pero siempre quieren agarrar a alguien y en este caso, el jugador con más tiempo ahí es el ‘Cata’; también a ‘Chuy’ Corona por ahí le ‘pegan’ bastante, pero hay que ser realistas y hay que ser honestos. perdón, pero hay cada persona en Cruz Azul al que la prensa y la gente lo llaman ‘ídolo”.

Mizrahi debutó a Julio César Domínguez hace 15 años y afirmó que aún tiene fresco ese momento: “Recuerdo muy bien desde el primer día que lo vi, fue en un partido de Cruz Azul de Segunda División, en un preliminar del Monterrey. Se le vio ese liderazgo que tenía en su equipo, lo que difícilmente ves en un joven. El ‘Cata’ dominaba la posición, lo traía natural, y eso obviamente es algo que a mí me llamó la atención: que supiera manejar los perfiles, que tuviera conocimiento al cien por ciento de su posición”.

Cata Domínguez debutó con La Máquina en 2006 (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

Retomó Mizrahi los insultos y cuestionamientos de la afición azul hacia Domínguez: “Esos extranjeros que no han logrado nada, pero se venden bien ante la prensa, se venden bien ante la afición, eso es lo que a la gente le gusta, el ‘circo’ que esta gente da, pero a un jugador con el oficio que tenía el ‘Cata’ a los 17 años, y estoy de acuerdo que no ha logrado un título, algo que no nada más depende de él, porque un equipo de futbol se conforma por directiva, cuerpo técnico y jugadores, no le puedes achacar ciertas cosas”.

“Primero que nada, el ‘Cata’ es mexicano, y número dos, es una irresponsabilidad de la afición señalarlo a él, cuando ha habido jugadores que estuvieron unos años en la institución; perdón por omitir los nombres, y que los llaman ‘ídolos’. ¿Y qué lograron? Nada, al contrario, porque cuando existían los tres cambios, arrastraban la pierna, se hacían los lesionados, para que dijeran: ‘Este ama a la institución’, pero era un cuento”.

Sostuvo Isaac Mizrahi que “la gente que juega con el corazón, que ama a la institución, como el ‘Cata’, es la gente a la que no le dan valor, porque no se sabe ‘vender’, porque lo hace con el corazón y por el amor a la institución. Porque yo te puedo decir que de este plantel, hoy por hoy el que más quiere a la institución, y el que más quiere salir campeón, es el ‘Cata’. así que hay una injusticia también dentro de todo ello”.

La afición celeste lanzó críticas luego de que Cruz Azul recordara el debut de Cata Domínguez (Foto: Carlos Ramírez/ EFE)

Añadió: “Desafortunadamente, su profesión es pública y puede ser criticado por muchos lados, pero también es injusta la crítica hacia él y eso es algo que no se vale. Yo siento que al ‘Cata’ sí le ha faltado el campeonato, se han perdido Finales; posiblemente lo de Pumas, el 4-0, es lo que vino a reventar a la afición. Sí lo recuerdo, fue horrible, pero también te recuerdo que la Final contra América jugaron contra 10 hombres y le dieron la vuelta. Y si hacen un poquito de sentido, hay un error técnico, ¿y a quién le achacan?: al ‘Cata”.

“Te voy a poner un simple ejemplo: ¿Quién es el último ídolo que estuvo en Cruz Azul? ¡El ‘Conejo’ Pérez! ¿De qué me están hablando? Fue el último campeón, y que jugó muchos años más para la institución, y que hoy trabaja para la institución. Y le dan más valor a ciertos extranjeros que llegaron a ‘venderse’ ante la afición y ante la prensa, sin haber logrado nada. Le dan más valor a ellos que a los mexicanos. Tristemente, somos un país que no quiere al propio mexicano. Le damos más valor a otras personas, porque hablan con un acento diferente”.

