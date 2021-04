Andy Ruiz vs Chris Arreola: qué representa ser los primeros mexicanos de peso pesado en California

Andy Ruiz Jr y Chris Arreola on los primero mexicanos de peso pesado en Estados Unidos (Foto: AFP)

Quien hace unos años hubiera pronosticado que dos peleadores de peso pesado con sangre mexicana estarían protagonizando en 2021 un evento de pago por ver en suelo estadounidense, quizá hubiera sido tildado de loco, pero con mucho esfuerzo y sueños en la mente, Andy Ruiz y Chris Arreola lo estarán logrando el este sábado.

Andrés ‘Andy’ Ruiz y Cristóbal ‘Chris’ Arreola se dijeron orgullosos de ser los primeros pesos pesados en la historia de la nación azteca en protagonizar un pago por evento en territorio estadounidense, y prometieron no defraudar a la fanaticada cuando se enfrenten este sábado en Carson, California.

Durante una breve charla en el ‘martes de café’ del Consejo Mundial de Boxeo, Ruiz y Arreola coincidieron en que van a sacar chispas, pues Andy llega renovado tras sumarse al Canelo Team hace unos meses y Chris reconoce que esta es su última gran oportunidad de acercarse a la gran oportunidad de ser campeón del mundo, histórico logro que ya tuvo el ‘Destroyer’.

“Soy Andrés y estoy bien orgulloso de ser mexicano”, dijo Ruiz en la cita. “Andaba representando a México cuando estaba en el Comité Olímpico Mexicano y desde chico siempre quise ser el primer campeón. Nada es fácil en la vida, pero todo es posible. Me siento orgulloso de lo que hice. Sin la sangre mexicana, creo que no hubiera estado aquí. Vamos a ganar y luego vamos a agarrar los títulos para llevarlos de nuevo a México”, añadió el primer campeón mundial de peso Pesado en la historia de México.

Andy Ruiz Jr entrenando para su próximo enfrentamiento (Foto: AFP)

“Me llamo Cristóbal, pero nada más los gringos (sic) me llaman Chris”, destacó Arreola. “Este sábado es una pelea grande, estoy bien listo para una gran pelea, con el orgullo de ser mexicanos. Si me tumban, yo muestro el corazón y los hue… de ser mexicano. Yo vine de la nada, padre inmigrante, me enseñaron que trabajando duro se gana el dinero, y no quiero defraudar a mi jefe, quiero enseñar que todavía tengo algo para darles”, añadió el contendiente también de sangre mexicana.

Ruiz valoró el trabajo con Eddy Reynoso, y la confianza de Canelo y su equipo. “Batallé mucho, cuando perdí me sentí bien abajo, estaba sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me tenía que levantar. Le marqué a Canelo, que si me podían abrir las puertas y me dijo ‘Andy, sé que tienes las habilidades, vengase para acá, pero quiero que me des 110 por ciento’ y gracias a Dios que aprendí mucho. Gracias a Dios que Eddy y Canelo me abrieron las puertas. Estamos practicando mucho la disciplina dentro y fuera del ring”, puntualizó Andy.

Finalmente, Arreola aceptó que no es una batalla fácil, pero se ha entregado en el gimnasio para dar la sorpresa. “Hay que ser inteligentes, Andy es muy peligroso, tiene dinamita y rapidez de un peso Ligero, hay que estar listo para todo lo que tenga Andy. Hicimos el trabajo en el gimnasio, pero lo más duro será el sábado, porque sé que Andy viene bien preparado”, culminó.

SEGUIR LEYENDO: