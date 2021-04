Jesús Corona: Cómo han sido sus participaciones en Juegos Olímpicos y cuáles son las probabilidades de participar en Tokio

Las posibilidades de reforzar a la selección olímpica están en duda debido a sus 40 años de edad (Foto: Twitter / @juannahum)

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, no tiene contemplado en el combinado nacional al portero menos goleado de la Liga MX, José de Jesús Corona, debido a su edad: 40 años.

Hasta el momento, Cruz Azul sigue dominando en la tabla de posiciones del Clausura 2021 con 40 puntos, además de llevar solamente 10 goles admitidos, de los cuales 8 fueron responsabilidad suya y dos de Sebastián Jurado, ya que ha fallado a dos partidos en la campaña.

Corona, sin embargo, no está en los planes del ‘Tata’ Martino, debido a su edad, no obstante que se le vienen varios compromisos casi al mismo tiempo a las selecciones nacionales y a que es un arquero muy dedicado que trabaja en cada entrenamiento como si fuera un jugador novel, lo cual le ha sido reconocido en su momento por cada uno de los técnicos que lo han dirigido.

El arquero fue partícipe del mejor resultado de una selección sub-23, al ganar la medalla de oro de Londres 2012 (Foto: Twitter @lavozfrontera)

Para Gerardo Martino hay cuatro porteros base a los cuales piensa llamar para sacar adelante los torneos que se le vienen al Tricolor, como son Copa Oro, Octagonal de la Concacaf, Juegos Olímpicos (para los cuales la Sub 23 será reforzada con mayores) y la Liga de Naciones de la Concacaf de junio próximo.

En esto no hay nada por descubrirse, ya que se trata de Guillermo Ochoa (América-35 años), Alfredo Talavera (Pumas-38 años), Jonathan Orozco (Xolos-34 años) y Hugo González (Monterrey-30 años), quienes han sido asiduos a los llamados de la selección por parte del ‘Tata’ Martino.

Pese a que Talavera tampoco puede presumir de ser un ‘chaval’, a sus 38 ‘abriles’ se perfila para defender la meta tricolor en Tokio 2020, además de que al igual que Ochoa, González y Orozco, entra perfectamente en el gusto del técnico nacional, por lo cual los tiene considerados para las próximas competencias internacionales de la Selección Mexicana, no así a ‘Chuy’ Corona, quien no ha recibido una sola oportunidad para poder mostrarse con el estratega argentino.

El arquero es quien menos goles ha recibido durante el Guard1anes 2021 (Foto: José Méndez/EFE)

UNO DE LOS MEJORES

Si bien, José de Jesús Corona no ha conseguido cumplir su gran sueño, que es obtener un título de Liga con los cementeros, no se le puede restar mérito a su labor con Cruz Azul, e incluso, con el tricolor, donde su mejor actuación la tuvo en Londres 2012, ya que terminó coronándose finalmente con la Selección Mexicana Sub 23 en dichos Juegos Olímpicos.

Asimismo, en Londres se convirtió en el jugador con más partidos disputados en JO, además de distinguirse como el portero mexicano con más minutos sin recibir gol, con un total de 425.

Corona fue seleccionado juvenil en Atenas 2004 y ganó el oro panamericano en Guadalajara 2011, mientras que su primer llamado a la Selección absoluta fue bajo el mando de Ricardo La Volpe, en 2005.

Tras ganar el torneo Preolímpico de la Concacaf, México participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y podrá reforzar su plantilla con tres jugadores mayores de 23 años (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Sin embargo, Corona, quien también ha vestido la camiseta verde en Copa Confederaciones, Copa Oro y Copa América, fue segundo portero en Alemania 2006 , en Brasil 2014 y en Rusia 2018, por lo que no ha tenido la suerte de ser el portero titular en una copa del mundo, algo que también era una de sus grandes aspiraciones.

Cabe recordar también que José de Jesús Corona ha protagonizado algunos episodios de indisciplina tanto en el futbol, como fuera de este deporte, lo que también sería un aspecto importante que Gerardo Martino ha tenido en cuenta para no convocarlo.

