La divertida confesión de Ricardo “Tuca” Ferretti sobre el castigo a Javier el “Vasco” Aguirre

Ricardo Ferretti señaló que es una situación delicada las pautas impuestas ante el coronavirus, pero recalcó que él hubiera tomado la misma decisión que hizo Javier Aguirre en cuanto estar presente en el compromiso de su hijo (Foto: REUTERS/Mohammed Dabbous)

El director técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, mostró su apoyo al estratega de Rayados, Javier Aguirre, tras ser sancionado por la Liga MX al asistir a la boda de su hijo y no respetar los protocolos sanitarios establecidos contra el COVID-19.

De cara al Clásico Regio que disputarán Tigres y Rayados el próximo sábado, Ferretti señaló que es una situación delicada por las pautas impuestas ante el coronarivus pero recalcó que él hubiera tomado la misma decisión que hizo Aguirre en cuanto estar presente en el compromiso de su hijo.

“Es difícil el tema, si dice exagerado es que no cuidas, creo que sinceramente aparte Javier pidió disculpa, dentro del reglamento y es complicado, si fuera la boda de mi hijo hubiera hecho lo mismo, nada más no sé bailar como Javier, él sabe porque lo aprecio, hubiera disfrutado mucho”, expresó.

Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, pide prueba COVID-19 a periodistas para primera rueda de prensa presencial (Foto: Youtube/Tigres Oficial)

Al respecto de la crisis goleadora que viven André-Pierre Gignac y Carlos González, el “Tuca” manifestó no estar preocupado aunque espera que ambos delanteros puedan recuperar su olfato goleador contra Rayados.

“No me preocupa porque son goleadores comprobados, pero el sello y la capacidad no se les quita, me preocupa propiciar más para que ellos puedan anotar gol. Yo estoy súper confiado, ojalá sea el próximo partido, excelente, imagínate contra Rayados, qué padre, van a decir se guardaron todos los goles, ojalá, no es una cosa que me quite el sueño, son excelente goleadores, ojalá que todos jueguen mejor futbol, estoy seguro que con esto vendrán los triunfos”

Por último, Ricardo Ferretti aseguró que el resultado del Clásico Regio no afectará su continuidad al frente de Tigres porque tiene la palabra de la directiva para seguir más tiempo al frente del club.

“No lo creo. Yo tengo la palabra de honor, de hombre, del compromiso que hicimos desde hace tiempo y por alguna situación de viaje que hizo la directiva no se ha podido dar. Pero nada más falta la firma, estoy tranquilo porque ya tengo la palabra”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: