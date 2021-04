Ricardo “Tuca” Ferretti explotó por el tema del “Diente” López e insultó a su representante

VIDEO: ESPN

Ricardo Ferretti ofreció una de las conferencias de prensa más polémicas desde que comenzó la pandemia, pues luego de la derrota de Tigres frente al América en el Estadio Universitario, la pelea verbal con un aficionado y las palabras del representante de Nicolás López, el ”Tuca” despotricó frente al micrófono.

Entre varias declaraciones, destaca la forma en la que se refirió a los agentes de los futbolistas en general, pues sin especificar nombres, señaló que lo único que hacen es molestar, firmar contratos y quedarse con una fracción del salario de su cliente.

“Nadie es capaz de hacer un análisis para ver si está bien dicho lo que dice el representante o no. El representante cree, dentro de su gran capacidad analítica y futbolística, pero lo único que hacen estos cabron** es venir a chin*** y a firmar contratos y ganar el 10% del sueldo del jugador. Y cuando las cosas no están saliendo bien, pues quiere proteger su 10% y como son poco hombres, mandan mensajito con ustedes, cuando a la hora de firmar el jugador, me vienen a lamer los pies para contratarlo. Son así de chiquitos, solo saben ver sus intereses y su conveniencia, pero aquí nosotros vemos el beneficio global, íntegro, institución y equipo”.

