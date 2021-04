“No me preocupa”: Tuca Ferretti sobre la “pólvora mojada” de sus delanteros

El entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti. EFE/ José Méndez/Archivo

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, aseguró que no está preocupado por la falta de gol en sus delanteros fijos como lo son André-Pierre Gignac y Carlos González, ya que consideró que, en cualquier momento, repuntarán y alcanzarán su mejor versión.

“No, no me preocupa. Son jugadores goleadores, comprobados y no tienen que demostrarle nada a nadie, sino a ellos mismos, jugar bien al futbol para tener más oportunidad”, dijo en conferencia de prensa al término del juego ante Pumas.

“Creo que igual que el resultado, regular. No me preocupa. Con los delanteros pasa esto. Ellos deben estar tranquilos, hacer el trabajo colectivo y ojalá la confianza vuelva con los goles que anoten en el futuro”.

De igual forma, el Tuca confesó que con el Clásico Regio en puerta deberán mejorar en el aspecto anímico y futbolístico después de la carga de juegos que han tenido en las últimas semanas.

“Uno siempre busca mejorar en todos los aspectos, ofensiva y defensivamente. Tuvimos juego a media semana con desgaste, hoy es más desgaste y buscaremos recuperar el equipo en lo físico y anímico para tener un buen accionar. En los últimos dos juegos ojalá se alcance un mejor nivel futbolístico para tener los resultados”.

Finalmente, declaró que no se va contento por el punto que rescataron en Ciudad Universitaria y que si bien tuvieron opciones para finalizar el juego, estuvieron erráticos en la definición.

“Quedamos medio satisfechos por el empate. Regular, buscábamos el triunfo para escalar en la tabla y no estar tan apremiado en la última fecha. Hay que tomar en cuenta los aspectos. Un calor impresionante, imagínate para los de adentro de la cancha. Estuvimos imprecisos, pero creo que controlamos bien y estuvimos cerca de ganar”, concluyó.

