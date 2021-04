Las razones por las que Johan Vásquez debería salir de Pumas lo más pronto posible

Una pregunta que ronda en los últimos días es si el defensa de Pumas, Johan Vásquez, está en el momento ideal para emigrar a Europa a sus 22 años, ahora que supuestamente lo tiene en la mira el Sevilla, de España.

Para comentaristas de ESPN, el defensa sonorense tiene todo para ser contratado en Europa y triunfar, aunque el jugador tendría que reparar en ciertas situaciones y circunstancias que, de no darse, podría no serle conveniente, en esta época.

Gómez Junco dice que tendría que quererlo Lopetegui

“Evidentemente, Johan Vásquez está lejos de su plenitud como futbolista, pero no por eso puede considerarse prematura su posible salida al futbol de Europa”, afirma Roberto Gómez Junco.

“Si de veras existiera la posibilidad de jugar en el Sevilla, un equipo tan importante en España, representaría para él una gran oportunidad para alcanzar esa plenitud como futbolista y llevar su nivel a muchas mayores alturas, de desarrollarse como no lo haría si sigue en el futbol mexicano”.

Johan Vásquez fue campeón preolímpico con la selección mexicana de Jaime Lozano (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Dice el comentarista que sería buenísimo que Johan fuera contratado por el equipo español, siempre y cuando esa incorporación fuera totalmente avalada por el técnico Julen Lopetegui, ya que cobra gran relevancia no solo el equipo al que podría ir, sino “qué tanto me quiere el técnico y qué tanto me va a poner a competir para seguir mejorando como futbolista”.

Toño Rodríguez ejemplifica con Rafa Márquez

Para Antonio Rodríguez, Johan listo para irse al futbol europeo, ya que “si esperamos que los jugadores que mande México al Sevilla o al futbol español o a donde sea de Europa sean ya jugadores consolidados, una trayectoria como la de Rafa Márquez no hubiera existido”.

Considera que se necesitan jugadores que se atrevan, “que la primera oferta que sea atractiva para la persona sea tomada por esa persona y creo que Johan no es un producto terminado, pero tiene la madera para ya irse al futbol europeo. Me llama la atención que en este caso sea un club ya de segunda línea, en una liga de primera línea; no se trata de los tres de España, pero sí que es un equipo importante que va a pelear como siempre lo ha hecho en Europa League y eso es bueno”, agrega Antonio Rodríguez, quien no tiene duda que el zaguero auriazul podría tener éxito.

Johan Vásquez firmó contrato con Pumas en enero de 2020 (Foto: Instagram/@johan_pipe)

Recalca que Márquez terminó de forjarse en Europa, tras su salida a Francia cuando solo tenía esa propuesta, y aplaude su decisión, al igual que la de muchos años después tomó el ex americanista Edson Álvarez, quien ahora da de qué hablar en el Ajax de Ámsterdam.

“Johan ya tiene el fogueo de jugar una liguilla a fondo en México, tiene estatura, físico, algo fundamental para el futbol europeo. No veo una razón para no tomar una oportunidad así ya, en caso de que sea real”.

Dionisio Estrada lo ve en Qatar, de darse su transferencia

A decir de Dionisio Estrada, “no sería prematuro que emigre; es más, si realmente existe esa probabilidad, debería de salir con poco más de 22 años, con poco más de 50 partidos jugados desde que debutó. Tendría que aprovechar esa oportunidad”.

El comentarista manifestó que de darse su transferencia, no sería difícil que estuviera en el Mundial de Catar con la Selección Mexicana que dirige Gerardo ‘Tata’ Martino. “Sería un elemento importantísimo si encuentra regularidad; adquiriendo experiencia estaríamos hablando de que estaría prácticamente con 24 años siendo considerado como un fuerte aspirante a estar en la convocatoria del Tricolor, en caso de conseguirse el boleto a la Copa del Mundo”.

Johan Vásquez metió uno de los goles de México durante el torneo Preolímpico de Concacaf (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Comenta que de no aprovecharse una oportunidad así, en determinado momento, luego se puede complicar y quizá hasta retrasaría su salida, pues recuerda que algo así ocurrió con futbolistas en otros tiempos, que estaban para irse a Europa, como Víctor Guzmán. “Debe irse Johan y lo mismo debe pasar con Sebastián Córdova y Carlos Rodríguez; si no va a seguir pasando el tiempo y va a ser más complicado”.

Álvaro Morales piensa diferente

Señala Álvaro Morales que “sería una responsabilidad muy importante y grande sobre él” y añade que lo que ha visto del seleccionado preolímpico cuando juega con Nicolás Freire “es que Pumas tiene una defensa descoordinada”. Por lo tanto comenta que “sería un reto difícil para él (el emigrar) e, inclusive, lo podría superar y enterrar”.

SEGUIR LEYENDO: