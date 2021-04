Alfredo Gutiérrez, el mexicano con la ambición de ser campeón en la NFL

Alfredo Gutiérrez atrajo las miradas de los reclutadores de NFL (Foto: Instagram@alfredogutierrezu3)

El liniero ofensivo mexicano Alfredo Gutiérrez aseguró que en tres años se ve como campeón de la NFL y que en tres meses espera ya formar parte de un equipo de fútbol americano profesional en los Estados Unidos.

En llamada vía zoom con miembros de la prensa este jueves por la tarde, Gutiérrez compartió dónde se ve a futuro como jugador de fútbol americano, a pregunta expresa de ESPN.

“Me veo en un equipo [en tres meses] porque me siente preparado, siento que di todo, he mejorado bastante como jugador, me siento listo para llegar a un equipo de NFL.

“En un año me veo jugando, me veo listo para ser una persona en el roster de los 55 jugadores. Todo depende de mí, del trabajo que se haga.

“Y en tres años, me veo quedando campeón con un equipo, cómo no, no estaría mal”, indicó el mexicano.

Alfredo Gutiérrez (Foto: Instagram@alfredogutierrezu3)

Alfredo Gutiérrez, originario de Tijuana, jugó con los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey y después fue contemplado para formar parte del International Player Pathway, para luchar por ser parte de un equipo de la NFL, como lo hizo la temporada pasada Isaac Alarcón, quien fue incorporado a la plantilla de los Dallas Cowboys.

El liniero ofensivo indicó que ha recibido consejos de Alarcón, con quien aseguró lleva buena amistad, y para él ha sido una parte relevante en su lucha por conseguir un sitio en algún equipo de la NFL.

“El tener a Isaac, al hablar con él me tranquiliza, me dice que le eche ganas, me hace ver que estoy grande [de estatura], que sería de los más altos de la NFL y a veces se me olvida el tamaño y cuerpo que tengo y debo recurrir a Isaac para que me vuelva a meter al carril de que si puedes y me diga tiene todo el talento.

Así se prepara Alfredo Gutiérrez (Video: Twitter@@nflmx)

“Para mí, Isaac es clave en este proceso, hablé con él antes de la pandemia y me dijo que yo podía llegar a este programa, a lo que me vio jugar en la prepa y a lo que platicamos antes de entrar este programa, somos buenos amigos y le debo una”, manifestó.

Respecto al ex jugador mexicano de los Arizona Cardinals, Rolando Cantú, expresó que también le ha brindado ayuda a lo largo de su camino.

“Es una persona sumamente importante, desde que estaba chico me invitó un juego contra los Chargers y fue la primera vez que lo conocí, siguió yendo al Tec para ver los entrenamientos, nunca dudó de mí, me dijo siempre que tenía la chance de llegar a la NFL, me decía sigue entrenando, hazle caso a tus entrenadores”.

Salto de longitud de Alfredo Gutiérrez (Video: Twitter@nflmx)

Sobre su estilo de juego, Gutiérrez manifestó que se compara a sí mismo con Alejandro Villanueva, ex tackle ofensivo de los Pittsburgh Steelers y actual agente libre, porque tienen casi la misma estatura y un físico muy similar.

Alfredo Gutiérrez aseguró que se siente capaz de llegar a la NFL y resaltó que la mentalidad es clave para triunfar en el fútbol americano en Estados Unidos.

El mexicano participó recientemente, junto con otros jugadores del International Pathway Program, en pruebas frente a personal de la NFL durante el pro day de la Universidad de Florida, como parte del proceso previo al Draft 2021.

