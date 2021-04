Rafa Ramos tunde al América y cuestiona su grandeza previo a la Concacaf Liga de Campeones

Rafa Ramos criticó las palabras de Santiago Baños menospreciando la Concacaf Liga de Campeones y cuestionó su grandeza (Foto: ESPN y Twitter/@ClubAmerica)

Se declara el más grande de México y desafía a su entorno bautizándose bravuconamente como el #ÓdiameMás. Permite que tres de sus entrenadores (Ricardo LaVolpe, Miguel Herrera y Santiago Solari) le llamen el “Real Madrid de México”, y sin embargo…

Cuando ni nubarrones de tormenta hay en el horizonte, aparece su presidente, Santiago Baños, y saca, no un simplón paraguas, sino una inmensa carpa de circo, antes de que llueva, para proteger al América. ¿Del #ÓdiameMás al #HablodeMás?

Dándose baños de indignación, Santiago advertía en conferencia de prensa que la Concachampions atenta contra los intereses de los clubes, y que en el América contemplan enviar suplentes, juveniles, a un torneo que no les deja ningún beneficio, y sólo jaquecas.

En rueda de prensa, Santiago Baños explotó contra la Concacaf por la organización y la poca retribución económica (Foto: Youtube/Club América)

“Si hay que priorizar primero es la Liga y después es un volado la Concachampions, que es un torneo que no nos deja nada, sólo nos cuesta con el tema de la logística porque el premio deportivo no va en relación a lo que es el torneo así que no es prioridad y hemos pensado en ir con un cuadro alterno. Sólo arriesgamos a los jugadores y creo que no es un torneo que está a la altura de los equipos”, dijo Santiago Baños, olvidando que el Primer Mandamiento de Coapa es “ganarlo todo”.

¿Acaso no poder superar lo hecho por Monterrey y Tigres en las dos versiones anteriores del Mundial de Clubes intimida, ahuyenta, cohíbe al América? ¿Aterra a El Nido palidecer ante la exhibición de Rayados ante Liverpool, o el subcampeonato de Tigres? ¿Son esos los pavores de Santiago Baños, ver que el “más grande” se empequeñezca ante lo conseguido por los de El Norte?

Para fortuna del americanismo, el discurso no encontró solidaridad. Su técnico Santiago Solari, dispondrá de su mejor arsenal como la base para enfrentar este miércoles al Olimpia de Honduras, líder del torneo y dirigido por un experimentado Pedro Troglio, quien sacó del ostracismo al equipo y le restableció sus blasones.

Santiago Solari solamente ha perdido un partido de los 13 que ha dirigido al Club América desde que llegó (Foto: Cuartoscuro)

Solari explicó que habrá rotaciones, pero que no rehúye la obligación histórica que aromatiza al América de ganar todo lo posible.

Incluso, Emanuel Aguilera contradijo abiertamente a Baños y fundamentó porqué para las Águilas es necesario competir y ganar la Concachampions.

“Personalmente trato de jugar cualquier torneo oficial con la misma seriedad y profesionalismo que se merece. (En la Concachampions) es un título internacional por el que peleamos, sabemos que nos da el boleto al Mundial de Clubes, es competir en un torneo muy importante, a mí sí me encantaría poder jugarlo, sería una experiencia linda. Sabemos que los últimos que fueron, Monterrey y Tigres. hicieron un buen papel, entonces estoy ilusionado con poder jugar el torneo de Concacaf y ganarlo”, respondió el defensa argentino.

Emanuel Aguilera es nuevamente titular y encontró un segundo aire con la llegada de Santiago Solari al América (Foto: Twitter/ @clubamerica)

América y Olimpia se enfrentan en similares circunstancias. Protagonizan su torneo, y llegan de someter a un equipo que es vergüenza de sus respectivas ligas.

Sufriendo, las Águilas vencieron al Necaxa. Giovani dos Santos anotó el gol que correspondía a este semestre, mientras que Richard Sánchez, con espectacular gol de tiro libre, le daría la victoria sobre unos Rayos que jugaron su mejor partido en lo que va del torneo. Ya se sabe, eso del #ÓdiameMás un multivitamínico para sus adversarios.

Los pucheros de Santiago Baños, previos al desafío de la Concachampions, tienen cierto respaldo. Se le viene un abril intenso más allá de los dos partidos ante Olimpia. Pero, es el América, que se ostenta como “el más grande”, y es el momento justo de demostrarlo.

1.- Deberá visitar a unos Tigres que viven bajo el ultimátum.

2.- Después enfrenta a Cruz Azul, en el duelo por el control absoluto de la Liga.

3.- Se agrega a la lista una visita al Infierno, en el que los Diablos Rojos seguramente verán lo mejor de su Luzbel, Rubens Sambueza, quien siempre se reserva para estos duelos.

4.- Ya en mayo, el día dos, pero agregándolo a este mes competitivo que hace titiritar y estremecerse a Baños, cierra la fase regular con Pumas, con todo el maremágnum de situaciones que provoca esta rivalidad.

El Club América se encuentra en la segunda posición dentro de la Liga MX y Henry Martín es su goleador luego de 13 fechas disputadas (6 goles) (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Baños lo sabe, tal vez mejor que Solari, las limitaciones del plantel que tiene. Pero, que no olvide que preside al “Real Madrid de México”, según sus técnicos, incluyendo el actual.

Por otro lado, Pedro Troglio, técnico de Olimpia, tras despachar a la Real Sociedad en la Liga de Honduras, está ilusionado de aprovechar el aparador de la Concachampions y la estela de expectación de su adversario.

“Enfrentaremos una potencia. Pero, el futbol hay que jugarlo y es lindo disputar estos partidos. No tendremos a Deybi Flores, pero tendremos a otro jugador que tal vez no sea del mismo corte, pero seremos verticales, jugando rápido y en bloque. Lógicamente hay que tener en cuenta la jerarquía del rival. Ojalá todo salga como lo soñamos”, dijo Troglio en declaraciones que reproduce el Diario Diez de Honduras.

Desde su llegada a Olimpia, Troglio ha pugnado por que se dignifiquen algunas canchas del futbol hondureño, e incluso quiere un mejor campo de entrenamiento en su club. En ello ve grandes diferencias con el América.

Pedro Troglio es el entrenador del Olimpia de Honduras. Fue estrella de River Plate como jugador y también fue subcampeón del mundo con Argentina en 1990. (Foto: EFE/Jose Valle/Archivo)

“Ya pronto tendremos el predio del club para tener una cancha bárbara para entrenar bien. Es lógico que hay distancias con el América, que tiene máquinas para recuperar jugadores, cámaras hiperbáricas, pero es futbol y se puede emparejar. Yo tengo jugadores de jerarquía, que lo demostraron en la Champions anterior. Tengo jugadores para competir”, ha declarado el técnico de Olimpia.

Los Albos cayeron en Semifinales de la Concachampions 2020 frente a los Tigres. Olimpia sufrió decisiones arbitrales y además, al cierre del primer tiempo, cargó con la expulsión de Deybi Flores, y un penalti ejecutado por André-Pierre Gignac.

Por otro lado, las participaciones del América en el Mundial de Clubes han estado cargadas de ridículos, pues incluso ante el Guangzhou Evergrande en 2015, se dio un bochornoso enfrentamiento a golpes entre compañeros: el colombiano Carlos Darwin Quintero y el argentino Rubens Sambueza.

Así, entre los estertores de Baños, la confianza de Solari, y la resuelta actitud de los jugadores, América debe enfrentar la obligación de cumplir el primero de los Diez Mandamientos de Coapa: “ganarlo todo”.

O, ¿ahora es del #ÓdiameMás al #HabloDeMás?

