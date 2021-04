Guía para entender el idioma de Checo Pérez en la Fórmula 1

(Foto: Instagram/redbullracing)

Lamentablemente este fin de semana no hubo Gran Premio de F1, y no habrá hasta el próximo 18 de abril --cosa rara que haya tres fines de semana de distancia entre una carrera y otra teniendo en cuenta que es un calendario de 23 fechas.

Así que hemos aprovechado esta ventana para hacer un glosario de términos de F1 –los que creemos se usan más. La afición en México por la F1 ha crecido de la mano de Checo Pérez, quien este 2021 competirá con Red Bull, uno de las dos organizaciones llamadas a ser protagonistas.

Por Checo Pérez cada vez más personas se suman al mundillo de la F1 y, como siempre, se topan con cosas nuevas que no se entienden, se necesita de una curva de aprendizaje. Nosotros ayudaremos a estos nuevos aficionados ofreciendo este glosario para que, cuando escuchen o lean estos términos, tengan una noción sobre lo que se está hablando.

Agarre (Grip en inglés) – Dividido en dos:

Apex – lo escucharán como: ‘apuntar al ápex; buscar el ‘apex’. Es un punto imaginario de la curva al cual los pilotos apuntan para salir con buena velocidad de la misma –ojo no es cortar la curva, no necesariamente, es buscar la manera más rápida de entrar y salir de la curva, que no siempre implica la distancia más corta.

Blistering – Los neumáticos se desgastan (¡wow, vaya información!). Pero en la F1 todo es llevado al extremo. En este caso es el desgaste del neumático que, por las elevadas temperaturas, se ampolla. Estas ampollas sobre la superficie de rodadura disminuyen el agarre del neumático y limitan la velocidad del auto. Es una tortura para el piloto, que ya no encuentra agarre (mecánico). Normalmente las traseras (que son las que traccionan) sufren primero.

Graining – Las pistas se van ensuciando, sobre todo de pedacitos de caucho que se desprenden de los neumáticos. Debido a las altas temperaturas –de la pista y de la llanta- este caucho se hace ‘bolita’ (grain, grano en inglés). Las llantas adhieren estas bolitas y pierde agarre con la pista –muchas de estas bolitas se caen y por eso el graining no es tan temido como el blistering. Cuando una carrera termina, verán pilotos pasando por encima de estas bolitas para adherirlas y aumentar el peso de su monoplaza.

Neumáticos - Los dividiremos en tres:

Paddock – Es la zona de la pista en la cual están los hospitalities, motor homes o instalaciones de los equipos. Es el detrás de telón de esta gran puesta en escena y una zona restringida a la mayoría del público.

Parc Fermé – En un intento de justicia deportiva, por reglamento los autos ya no pueden ser tocados por los equipos después de cierta sesión –ya sea calificación o carrera- y quedan bloqueados en el ‘parque cerrado’ (parc fermé, en francés). Desde ahí el auto es llevado a un escrutinio técnico para que cumpla con peso, medidas estándar, etc –es una especie de ‘antidoping’ del coche. Cuando termina la ‘quali’ o la carrera, verán como los coches no regresan a su garaje, sino que van al parc fermé.

Pit Stop – El pit es el garaje del equipo, en el cual trabajarán para cambiar los neumáticos o cualquier otra cosa durante la carrera. Literalmente el pit stop se traduce como detención en el foso (en el garaje).

Pit Wall – De frente a los garajes de los equipos, cruzando la calle de los pits, encontrarán una instalación con mucho equipo (computadoras, monitores…) y personas. La ‘pared de pit’ de cada organización en la cual están, normalmente, el director deportivo, ingenieros de pilotos y otros personajes para medir cada situación y cada componente del auto y tomar decisiones.

Sergio "Checo" Pérez en acción durante el Gran Premio de Baréin. Sakhir, Baréin. 28 de marzo de 2021. REUTERS/Hamad I Mohammed

Runs (corridas) – divididas en dos:

¿Por qué muchas o pocas vueltas? Quizá los equipos miden el rendimiento con altas o bajas cargas de combustible. Saber cómo se comportó un auto en muchas o pocas vueltas nos dan pistas sobre el funcionamiento del coche ‘con peso y sin peso’ y con tales o cuales llantas y dilucidar la carrera.

Stint – Lo escucharán mucho porque se usa para dividir en partes la carrera. Cuando se arranca se habla de stint inicial; cuando, Checo Pérez se detenga por primera vez en pits, una vez retome la competencia se habla de su segundo stint de carrera y así sucesivamente. En otras palabras, son periodos o partes de la competencia.

Estos son algunos términos, los que sentimos se usan cada fin de semana. Recordamos que cada fin de semana de Gran Premio haremos una pieza detallando varios aspectos de este emocionante deporte, lleno de técnica, estrategia, habilidad, concentración, mucha valentía y pasión por la velocidad.

