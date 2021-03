Zlatan Ibrahimovic dio una asistencia de lujo en un nuevo triunfo de Suecia en las Eliminatorias

La asistencia de Ibrahimovic

Suecia venció sin problemas en su visita a Kosovo este domingo en Pristina, por lo que sumó una segunda victoria en dos jornadas disputadas en la fase de clasificación al Mundial de Qatar 2022. Ludwig Augustinssonabrió el marcador luego de un pase de Zlatan Ibrahimovic, antes de que Alexander Isak y Sebastian Larsson, de penal, sentenciaran el duelo. El local se quedó con diez en el descuento final por la segunda amonestación a Bernard Berisha.

Con su victoria, el seleccionado amarillo suma un pleno de 6 puntos y lidera el Grupo B, en el que España es segundo, con 4 unidades, tras su sufrida victoria en el descuento por 2-1 en Georgia, también este domingo.

Los suecos habían superado 1-0 a Georgia en la primera jornada, el jueves. Ese partido sirvió para que Ibrahimovic regresara a la selección después de que se retirara de su equipo nacional tras la Eurocopa 2016. Entonces el carismático atacante del AC Milan dio el pase de gol a Viktor Claesson para la victoria sueca y hoy también fue el autor de la asistencia del primer gol de Suecia, el de Augustinsson, para encarrilar esta nueva victoria.

Los tres goles de Suecia ante Kosovo

El ex Barcelona y Juventus, entre otros grandes clubes, sigue por lo tanto anclado en los 62 tantos en su cuenta particular con Suecia, ahora en 118 partidos disputados, y todavía no ha podido reencontrarse con el tanto tras su regreso. Su seleccionado no jugará más partidos clasificatorios en esta ventana de marzo, pero el miércoles tiene programado un amistoso ante Estonia.

Por su parte, Kosovo visitará por su parte a España el mismo día en este Grupo B. El combinado conducido por Luis Enrique sufrió para remontar y ganar 2-1 en el descuento a Georgia. Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador para el local, pero Ferran Torres puso el empate 1-1 y en el descuento Dani Olmo marcó el 2-1. “En cuanto a sensaciones, ha sido quizás el partido que más he sufrido desde el principio hasta el final, pero sólo por el alegrón final merece la pena la película”, declaró el entrenador español tras el partido.

