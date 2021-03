Quién tuvo la culpa de la derrota de México contra Gales según “Tata” Martino

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador del equipo mexicano de fútbol habla en una rueda de prensa (Foto: José Méndez/EFE/Archivo)

El director técnico argentino señaló a Ian McNabb como responsable por el mal funcionamiento del Tri ante Gales

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, señaló al árbitro Ian McNabb, como uno de los factores que provocaron la derrota contra Gales, la segunda en la era del argentino al frente del Tricolor.

“Todos nos salimos del partido, porque observamos rápidamente el offside del gol, lo observamos en la banca, una jugada muy grosera, no fue un offside fino, eso nos desacomodó, los continuos roces, la falta de agilidad en el juego, el árbitro teniendo diálogo con los futbolistas”, declaró en conferencia de prensa. “Creo que no supimos escaparnos de todo lo que generaba el rival con su juego, el árbitro con sus decisiones y debimos de concentrarnos más en nuestro juego”.

El entrenador argentino señala que el gol de Gales, el único del partido, partió de una jugada en fuera de lugar. Además, que acusó que el irlandés Ian McNabb hablaba demasiado con sus jugadores, lo que provocó que se desconcentraran.

""Tata"" Martino, dirige un entrenamiento de la selección nacional (Foto: José Méndez/EFE/ Archivo)

“El primer tiempo contra Japón fue lo peor que vimos, no éste. Hoy nos faltó tener más facilidad para circular la pelota, hoy no fuimos avasallados por el rival. Hizo un gol que no debió ser válido, un offside que deriva del ejecutante del córner, muy claro, de dos o tres metros, fue eso y nada más, tuvimos otro problema que es cómo perforar el sistema defensivo del rival”, sentenció. “De alguna manera no fuimos superados por el rival. No tiene nada que ver con aquel primer tiempo con Japón, ahí el rival hizo que jugáramos al nivel que ellos quisieron”.

Sobre la ausencia de Raúl Jiménez y las bajas de Henry Martín y Alan Pulido por lesión, el Tata Martino comentó que no buscara más jugadores en esa posición, debido a que primero quiere ver el rendimiento de los que llamó.

