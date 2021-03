Pjanic explicó cómo es Lionel Messi en su rol de capitán del Barcelona

Lionel Messi contuvo a Pjanic desde su arribo a Barcelona (Shutterstock)

Decir Lionel Messi es sinónimo de Barcelona. Pese a que en sus inicios todos sus compañeros lo describían como alguien introvertido y que “hablaba” dentro del campo de juego con la pelota en sus pies, con el correr del tiempo la figura del argentino fue mutando hasta convertirse en una de las principales cabezas del vestuario azulgrana y ser el portador del brazalete de capitán.

La Pulga, tras la salida de referentes como Carles Puyol, Xavi o Andrés Iniesta, dio un paso adelante en la interna del plantel, algo que quedó en evidencia tras los dichos de del bosnio Miralem Pjanic, quien arribó a la institución luego de un intercambio por el brasileño Arthur con la Juventus de Italia en agosto del año pasado.

“Es Espectacular. Leo habla mucho conmigo, me explica cosas del entorno que al principio se me escapaban. Ha estado pendiente de mí desde el primer momento, animándome, ayudándome. Es Espectacular”, confesó en diálogo con Mundo Deportivo. Además, el mediocampista, que en la Vecchia Signora compartió equipo con Cristiano Ronaldo, no dudó en rendirse a los pies del rosarino: “Como futbolista nunca veremos otro igual. No sé qué hará pero a mi me gustaría estar muchos años a su lado”.

Aunque llegó como uno de los refuerzos principales para esta temporada, Pjanic aún no logró asentarse dentro del equipo titular del Barcelona y ganarse la confianza del holandés Ronald Koeman. Hasta el momento disputó 28 partidos, en los que aún no pudo marcar goles ni brindar ninguna asistencia.

Miralem Pjanic le pidió una oportunidad a Ronald Koeman (EFE/Alberto Est)

“Al entrenador le pediría continuidad, dos o tres partidos para poder mostrar mi fútbol. Eso es lo que necesita cualquier futbolista. Pero yo voy a seguir trabajando cada entrenamiento para ganarme esa oportunidad. El míster está apostando mucho por los jóvenes de La Masía, eso es buenísimo para la entidad porque significa mantener un estilo y apostar por futbolistas que has formado, yo puedo aportar mi experiencia en partidos importantes”, comentó el volante.

Prosiguiendo con su análisis, esbozó: “He venido al Barça para ganar la Champions League, ese es mi objetivo. Este año quiero ayudar a ganar el doblete, esa es mi mentalidad. Nunca me rindo. Si no juego, a la mañana siguiente estoy entrenando más fuerte que nunca para que los técnicos noten que yo no me rindo. No he dejado de entrenar un solo día, aunque llegué más tarde por culpa del Covid-19”.

A falta de diez jornadas, los Culé aparecen en la segunda colocación en La Liga, a sólo cuatro unidades del líder Atlético Madrid. Además, el 3 de abril disputará la final de la Copa del Rey ante Athletic Bilbao.

Al ser consultado sobre quién lo sorprendió en los entrenamientos, el mediocampista destacó dos nombres por sobre el resto: “Pedri tiene una inteligencia especial, es un futbolista que llegará muy lejos. ‘Ous’ (Dembélé) tiene un desborde increíble, es muy bueno… pero si empezamos a repasar los nombres es que son todos muy buenos. Es lo que tiene fichar por el Barça”.

SEGUIR LEYENDO: