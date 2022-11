El desgarrador testimonio de Cristiano Ronaldo al hablar por primera vez sobre la muerte de su bebé: “Fue muy difícil entender lo que estaba pasando”

En una entrevista para la televisión de Inglaterra, Cristiano Ronaldo contó cuál fue el peor momento de su vida

El 18 de abril de 2022 fue el día más difícil que le tocó vivir a Cristiano Ronaldo y su mujer, Georgina Rodríguez. Uno de los mellizos que estaba a punto de nacer falleció y el futbolista portugués recordó su calvario en una entrevista con el periodista Piers Morgan, que saldrá el próximo jueves en la televisión de Inglaterra.

En otro de los fragmentos divulgados de la extensa charla, el delantero del Manchester United contó el desgarrador momento de la muerte de su bebé recién nacido y cómo transita el duelo. “Fue probablemente el peor momento que tuve que pasar en mi vida desde la muerte de mi padre. Tú sabes, cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal. Luego tienes ese problema y es difícil. Como seres humanos que somos Georgina y yo hemos pasado momentos muy duros porque no podíamos entender por qué nos pasó a nosotros. Para ser honesto, fue muy difícil entender lo que estaba pasando en ese período de nuestra vida”, expresó con congoja el futbolista de 37 años que jugará el Mundial de Qatar.

“Como sabes, el fútbol continuó muy rápido, con muchas competencias y partidos. Y pasar esos momentos fueron los más difíciles de mi vida. La mía y la de mi familia”, continuó Ronaldo, quien en la misma entrevista también se despachó contra el actual entrenador del United, Erik Ten Hag, y afirmó sentirse traicionado por los directivos de la institución.

El sentimiento de tristeza de la estrella del fútbol mundial también se entremezcló con el nacimiento de su otra hija melliza. “Nunca me había sentido triste y feliz al mismo tiempo, lo he tratado de explicar a mi familia y amigos cercanos. No sabes si llorar o sonreír, porque es algo a lo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”, continuó con brillo en sus ojos.

El futbolista que ganó cinco Balones de Oro anunció en octubre de 2021 que esperaba mellizos junto a su pareja. El día del nacimiento, confirmó la dura noticia: uno de los dos bebés había muerto.

“Con profunda tristeza tenemos que anunciar que nuestro pequeño hijo falleció”, publicaron Ronaldo y Rodríguez en un comunicado conjunto compartido en las redes sociales. “Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, agregaron.

Cristiano Ronaldo y su mujer, Georgina Rodríguez en Sevilla, España (REUTERS/Jon Nazca)

El nacido en Madeira, Portugal, tiene cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr (11 años), Eva y Mateo (gemelos de 4), Alana (4) y Esmeralda (7 meses).

Seguir leyendo: