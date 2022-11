Cristiano Ronaldo contra todos: le respondió a Wayne Rooney en medio de las críticas que recibió de un histórico de la Premier

Carragher y Rooney cargaron contra Ronaldo (Gettyimages - archivo)

“Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”, fue la tajante crítica de Wayne Rooney en una entrevista para talkSPORT recientemente sobre el presente del astro luso en la Premier League.

Unas declaraciones sobre las que Cristiano Ronaldo hizo referencia en su reveladora entrevista que mantuvo con Piers Morgan en Talk TV, en la que cargó contra su propio equipo, el Manchester United, por el presente que está atravesando.

“No sé por qué me critica tanto… probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a un alto nivel”, ironizó el portugués trazando una comparación entre él, que a sus 37 años disputará su quinto Mundial, y su ex compañero de equipo que se retiró del fútbol profesional a los 35 años.

“No voy a decir que soy más guapo que él. Aunque es verdad...”, sentenció el futbolista Red Devil, tratando de matizar sus palabras y a modo de broma.

Ambos futbolistas compartieron vestuario durante su paso por el United (Getty)

Sin embargo, el histórico delantero del Manchester United no fue el único que apuntó contra CR7. Desde que fichó por los Diablos Rojos, el luso tuvo un detractor que se encargó de criticarlo por cada mala decisión que tomó en la institución.

Una vez más, y tras hacerse eco de las palabras de Ronaldo en la reciente entrevista, fue Jamie Carragher el que salió al cruce para defender al actual entrenador a través de las redes sociales.

“No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”, explicaba el ex Real Madrid sobre la tensa relación que lo une a Erik Ten Hag.

“Ronaldo bajo las órdenes de ETH (Erik Ten Hag): Anunció que quería irse, se negó a entrar como suplente, salió de la banca y se fue antes de que terminara el juego…El 99% de los fanáticos del United estarán del lado de ETH, lo que demuestra lo mal que Ronaldo ha manejado esto”, afirmó el ex futbolista del Liverpool y actual comentarista de la cadena Sky Sports”.

La entrevista que vio la luz este domingo paralizó al mundo del deporte sobre todo por el presente que está transitando el luso en el plantel, en donde pasó de ser titular a suplente e incluso no formar parte de la lista de convocados como sucedió éste fin de semana ante el Fulham por la decimosexta jornada de la Premier League.

Al parecer, según informaron desde Inglaterra, en Old Trafford no estaban al tanto de la nota que Ronaldo tenía pactada con Piers Morgan hasta la filtración de los primeros avances que surgieron este domingo.

Con la liga inglesa parada por el inicio del Mundial, el United deberá tomar cartas en el asunto y decidir qué hacer con la estrella portuguesa. Todo parece apuntar a que la dirigencia le buscará una salida durante este mercado de invierno (europeo).





