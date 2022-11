¿Técnico y streamer? La decisión de Luis Enrique que sorprendió a los españoles en el umbral del Mundial de Qatar

El entrenador del seleccionado español sorprendió con el rol que ocupará en Qatar

El seleccionado español puso en marcha su ilusión de cara al Mundial de Qatar, con el primer entrenamiento de los 26 futbolistas convocados por Luis Enrique, en la Ciudad del Fútbol Las Rozas, en Madrid. El plantel trabajó bajo una intensa lluvia con vistas al partido amistoso del próximo jueves ante Jordania, en Amán, a pocos días del debut en el Grupo E frente a Costa Rica.

Lo llamativo fue que el entrenador publicó un video en el que informó su nuevo rol como streamer durante los días que estará al frente de La Roja en el país del Golfo. “¡Hola a todos! ¡Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos! Grabo este video para informaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un video y todavía no he debutado; pero mi nueva intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegaremos el día 18 por la madrugada, por lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día”, comenzó en su mensaje. Y continuó: “Es una idea que parte un poco descabellada, pero entiendo que puede ser muy interesante. La idea es establecer una relación directa con vosotros: los aficionados que le pueda interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista en particular; que es el mío y el de mi staff”.

“Queremos establecer una relación más directa. Que sea una comunicación sin filtros, más espontánea y más natural. Creo que será lo suficientemente interesante para todos. Para empezar, ya veis que tengo mucho que mejorar porque la luz de este video no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay y solo puedo mejorar. Estoy con muchas ganas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial y de tener esa comunicación con ustedes. Adiós, hasta pronto”, cerró.

Así, el estratega con pasado en la Roma y el Barcelona que está al frente del combinado que se consagró campeón en Sudáfrica 2010 dejó en claro que prefiere evitar a su manera el trato con la prensa. Su verdadera intención, más allá de las ruedas que deberá afrontar luego de cada compromiso, es enviarle mensajes directos al público sin la intervención de los medios tradicionales de comunicación.

La delegación española se trasladará a Doha y se instalará en la Universidad de Qatar, lugar elegido para la estadía y concentración. El juvenil Ansu Fati, quien jugará su primer campeonato del mundo, expresó a los medios de comunicación españoles su felicidad por la convocatoria: “Estoy muy feliz de estar aquí. Cuando salió la lista estaba entrenando viendo la tele en el vestuario y es una felicidad enorme”.

La promesa del Barcelona agregó: “Vengo con mucha ilusión, con ganas de ayudar a los compañeros en todo lo que pueda. Ojalá podamos hacer un gran Mundial; vamos por todo”. El joven de 20 años es uno de los tantos futbolistas jóvenes que Luis Enrique citó para Qatar junto con Eric García (21 años), Hugo Guillamón (22), Gavi (18), Pedri (19), Ferrán Torres (22), Nico Williams (20) y Yeremy Pino (20).

La Roja debutará en el certamen el 23 de noviembre cuando enfrente a Costa Rica, en el Al Thumama, de Doha, por el Grupo E, que comparte con Alemania y Japón.

