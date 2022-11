Pep Guardiola explotó contra Zlatan Ibrahimovic tras la crítica y le dejó un sarcástico mensaje

La Respuesta De Josep Guardiola A Zlatan Ibrahimovic

Pep Guardiola tuvo en sus manos a Zlatan Ibrahimovic durante una temporada en el Barcelona, pero llamativamente esa relación no terminó del mejor modo. Al menos, a juzgar por el cruce de declaraciones que se desató en las últimas horas a raíz de una crítica del sueco al catalán por su “ego”. El actual entrenador del Manchester City no demoró en contestarle, abriendo una controversia en territorio europeo.

El atacante del Milan elogió a Erling Haaland, pero planteó que Guardiola podría detener su evolución: “Depende de su ego. Depende de si va a dejar que Haaland sea más grande que él o no. Eso a mí no me lo permitió (en el Barcelona) ni a nadie”.

Lejos de esquivar la polémica, Pep salió al cruce de su ex dirigido durante la temporada 2009/10 en la conferencia de prensa previa al duelo del Manchester City ante Fulham por la 15ª fecha de la Premier League que se desarrollará este sábado: “Tiene razón, tiene toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego está más allá de cualquier otra persona, de cada jugador”.

“No me gusta cuando Erling marca tres goles y todo lo más destacado es para él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!”, continuó con sarcástica contestación. “Le dije ‘Erling, por favor, no más goles, de lo contrario los periódicos no hablarán de mí, y solo de mí’. Tiene razón, me conoce perfectamente. Puede escribir otro libro”, agregó.

Pep y Zlatan compartieron una breve pero exitosa etapa en Barcelona

La referencia fue directa a la autobiografía que Ibra publicó meses atrás donde relata un enfrentamiento con Guardiola y también apunta contra sus métodos: “El filósofo prefiere jugadores que obedecen sin replicar”, dice en ese libro. Está claro que no es la primera vez que el futbolista de 41 años carga contra su ex entrenador, con el que alcanzó a jugar más de 40 partidos vestido de Blaugrana y ganó cinco títulos.

Mientras tanto, Guardiola se prepara para encarar la recta final del semestre con los Ciudadanos, teniendo en cuenta que apenas restan tres encuentros en Premier League antes del parón por el Mundial: Fulham este sábado, Chelsea el próximo miércoles 9 y Brentford el sábado siguiente. El elenco de Manchester iniciará esta 15ª como escolta del Arsenal, a dos unidades de alcanzarlo en la cima. Sin embargo, el objetivo más importante de la parte inicial de la temporada está cumplido: clasificó como líder del Grupo G de la Champions League por encima de Borussia Dortmund, Sevilla y Copenhague con cuatro victorias y dos empates.

Con la grilla a punto de terminarse, le preguntaron si el argentino Julián Álvarez podría ser titular otra vez este fin de semana teniendo en cuenta que sería su tercer partido al hilo desde el arranque en siete días: “Es tan joven, a esta edad puedes jugar todos los días”.

También se refirió al retiro de Gerard Piqué del fútbol: “Es una noticia sorprendente. Le deseo personalmente todo lo mejor para él y su familia. Conozco a su mamá y papá, increíble ser humano, gran personalidad. Un jugador para los grandes partidos, que nunca falla. Todos los grandes clubes necesitan a estos jugadores. Llega el momento, el futuro será brillante, es un tipo inteligente. Un honor ser su entrenador, pasamos 4 años increíbles juntos”.

