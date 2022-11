La polémica declaración de Mbappé contra un compañero del PSG: “Hicimos lo que pudimos”

Kylian Mbappé es el goleador de la UEFA Champions League con el PSG

Neymar fue el gran ausente en la victoria del París Saint-Germain (PSG) 2-1 frente a la Juventus en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La suspensión por acumulación de amarillas lo obligó a ser reemplazado por Carlos Soler y, finalizado el encuentro, Kylian Mbappé realizó una llamativa declaración sobre la labor de su compañero.

Luego del cruce disputado en Turín, el máximo goleador de competencia continental con siete tantos se refirió a la posición del jugador que llegó esta temporada desde el Valencia de España y ocupó el rol de mediapunta, mientras estaban Messi junto al propio Mbappé por delante. Generalmente, esa posición le pertenece a la Pulga, mientras que el brasileño hace dupla con el francés.

“Soler no tiene el hábito de jugar como titular. Es un jugador distinto a Neymar. No tienen las mismas características. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, encadenamos algunas jugadas interesantes y ganamos el partido”, manifestó Kiki, menospreciando al español. Cabe destacar que Ney llevaba convertidos 14 goles y 11 asistencias en 18 partidos de la temporada, pero sorprendieron el tenor de estas declaraciones contra su reemplazo.

Carlos Soler metió 2 goles y 1 asistencia en 10 partidos con el PSG

Sus frases ante la falta de un recambio natural de Ney empañaron sus manifestaciones posteriores sumado a un récord que le quitó a Lionel Messi en este mismo encuentro. El francés convirtió el primer tanto frente a la Vecchia Signora a los 13 minutos de la etapa inicial para convertirse en el futbolista más joven en llegar a los 40 goles en la UEFA Champions League con sus 23 años y 10 meses. Esta marca le pertenecía a su compañero, quien había llegado a esa cifra con 24 años y 4 meses.

Este nuevo registro superado por el campeón del mundo con Francia en 2018 no ocultó una nueva polémica en la carrera del futbolista. Tiempo atrás, Mbappé ya había tenido otro desplante en un video que fue divulgado días después de haber rechazado al Real Madrid. Las imágenes de ese entonces mostraban una charla con Achraf Hakimi dentro el túnel de regreso al césped en medio de un partido con el PSG. La salida de los vestuarios trajo aparejado un diálogo que comenzó el delantero: “¿Viste el video? Tenías que darme el pase”.

“Sí, lo lamento. Lo he visto”, respondió el futbolista español nacionalizado marroquí sobre una acción de juego en particular, pero él fue más allá en una frase que tuvo los tintes de una orden taxativa: “No basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases”.

En otro orden, Mbappé le restó importancia al hecho de haber quedado segundos en su grupo por detrás del Benfica, que logró ser líder debido a una mayor cantidad de goles como visitante. La goleada 6-1 al Maccabi Haifa del equipo portugués fue clave en esta situación, pero Mbappé afirmó que no seguían lo que sucedía en Israel: “Durante el partido no sabíamos cómo estaba el cruce del Benfica. Al final intentaron varios miembros del staff técnico de advertirnos sobre el resultado del encuentro. Pero muy al final, no es algo grave acabar segundo de grupo, nos clasificamos a los octavos de final. Vinimos a hacer nuestro trabajo, no fue suficiente. Vamos a ver el sorteo y jugaremos para ganar en octavos”.

Seguir leyendo: