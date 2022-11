Llegaron a CDMX refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2023, ambos procedentes del Atlético Tucumán (Photo by Juan MABROMATA / POOL / AFP)

Cruz Azul ya prepara el proyecto para el siguiente torneo. Aunque la liga mexicana recién ha finalizado y la atención está puesta en la próxima edición de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la institución cementera alista dos nuevos refuerzos para lo que será el Clausura 2023. Se trata de Ramiro Carrera y Augusto Lotti, quienes arribaron esta mañana a la Ciudad de México para reportar con el club.

Ambos futbolistas son de nacionalidad argentina y llegan procedente del Atlético Tucumán. Los fichajes aún están por concretarse y para ello, deberán presentar y acreditar los exámenes médicos correspondientes, así como pulir los detalles contractuales. Carrera, volante ofensivo, y Lotti, delantero, se convertirían entonces en los primeros futbolistas en ser sumados por el cuerpo técnico de Raúl el Potro Gutiérrez.

“Lo que me convenció fue venir a Cruz Azul, es un equipo grande y muy conocido. Cuando me dijeron que tenía la oportunidad de poder llegar a acá les dije ‘por favor, déjenme ir’. Es una oportunidad muy linda para mí, y (ahora) estoy acá y espero que la pueda aprovechar al cien por ciento”, aseguró Carrera a su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Llegaron a CDMX refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2023, ambos procedentes del Atlético Tucumán

De acuerdo con la prensa sudamericana, el equipo mexicano desembolsará alrededor de 2.8 millones de dólares por la transacción de ambos jugadores: 1.3 mdd por Carrera y 1. 5 mdd por Lotti. Los elementos fueron pieza importante en la escuadra tucumana que fue uno de los principales animadores en la más reciente temporada del balompié argentino.

“La verdad es que todo se dio muy rápido, por suerte no tuve tantas trabas en la negociación, desde el momento en el que me enteré del interés de Cruz Azul, fue una hermosa sensación saber que un club tan grande quiera contar conmigo. Cuando me comentaron del interés y que estaba en la posibilidad de estar en el equipo, no tuve ni que pensarlo, para mí es un orgullo estar acá”, declaró por su parte Lotti.

¿Quiénes son los nuevos refuerzos de Cruz Azul?

Ramiro Carrera. Con 29 años de edad, casi diez como profesional, Carrera se desempeña como volante ofensivo desempeñándose normalmente por el interior derecho. Con Tucumán, jugó más de cien partidos en don sumar alrededor de 7 mil 200 minutos en cancha, así como marcar 18 goles y dar 13 asistencias.

A lo largo de su trayectoria también ha vestido los colores de Gimnasia y Esgrima, y del Arsenal, clubes de su país natal, y del Unión Española de Chile.

Llegaron a CDMX refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2023, ambos procedentes del Atlético Tucumán. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Augusto Lotti. El atacante tiene tres años de edad menos que su compatriota -26- y cuenta actualmente con una carrera profesional de poco más de siete años. Con el conjunto Decano, Lotti sumó más de 6 mil minutos jugados en los que registró 21 anotaciones y diez pases de gol. Una cuota cuestionable para el más de un centenar de encuentros que disputó. Además del Atlético Tucumán, Lotti ha jugado para el FC Wohlen suizo, y para el Unión Santa Fe y Racing Club argentinos.

SEGUIR LEYENDO: