El picante mensaje de Arturo Vidal al Real Madrid tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo

Arturo Vidal insulta al Real Madrid tras ganar la Copa Libertadores

El Flamengo volvió a gritar campeón y alzarse con una nueva Copa Libertadores, después de la conquistada en 2019, al vencer al Athletico Paranaense por 1-0. Con esta importante victoria, además de sumar una estrella a la institución, el plantel se ganó el derecho de disputar un nuevo Mundial de Clubes.

El torneo, que reúne a los equipos más poderosos del mundo (al ganar sus respectivas copas continentales), se disputará en 2023 para no pisarse con el Mundial y tendrá al Real Madrid y al Mengao (Campeones de la Champions League y la Copa Libertadores) como los máximos protagonistas.

En ese contexto, el mediocampista chileno Arturo Vidal decidió tomar el micrófono durante los festejos de su equipo con los aficionados y lanzar un mensaje directo a la institución de la capital española.

El mediocampista se consagró campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo (Reuters)

“Madrid, te vamos a romper el c…”, vociferó el ex futbolista de la Juventus, el Bayern Múnich y el FC Barcelona entre otros, después de apoderarse del micrófono para dirigirse a los hinchas que estaban en el predio que se estableció en la sede de Río de Janeiro.

El chileno tendrá un duelo personal contra el Real Madrid, a quien supo enfrentar en varias ocasiones durante su paso por Europa, al igual que el defensor brasileño Filipe Luis, quien también se pronunció al respecto tras levantar la Copa en Guayaquil (Ecuador).

“El Real Madrid me quitó dos Champions, pero no sería una revancha. Sería una bonita oportunidad para el Flamengo de seguir haciendo historia”, afirmó en zona mixta el ex lateral del Atlético de Madrid, que cayó derrotado ante su clásico rival en la final de la Champions League del 2014 y 2016.

Posteriormente, ya más calmado tras la euforia y en diálogo con “El Larguero” de la Cadena Ser de España, explicó que el Mundial de Clubes, “no tiene fecha ni sitio. Seguramente la fecha será cuando el Real Madrid quiera. Al estar el Real Madrid... ya sabes. No para mal, lo mismo digo si estuviera el Bayern de Múnich, porque son equipos súper poderosos y tienen hasta este derecho de elegir dónde se va a jugar”.

Real Madrid jugará el Mundial de Clubes tras conquistar la Champions League (Reuters)

El equipo de Carlo Ancelotti se ganó el derecho a participar de la competencia después de imponerse al Liverpool por 1-0 en el Stade de France el 28 de mayo y levantar su Champions número 14 en la historia (el más ganador por delante del Milan con 7).

Además del merengue y el Rubro-Negro, también formarán parte del torneo el Seattle Sounders (EEUU) como ganador de la Champions CONCACAF, el Wydad Casablanca (Marruecos) como ganador de la Champions de África, el Oakland City (Nueva Zelanda) como ganador de la Champions de Oceanía, el campeón de la Champions de Asia que aún no está definido y el equipo que presente el país organizador.

Cabe señalar que tanto españoles como brasileños accedieron directamente a las semifinales del Mundial de Clubes, por lo que deberán esperar para conocer a sus primeros rivales.





