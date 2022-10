Repudio en la NBA: Kyrie Irving promocionó una película antisemita

Kyrie Irving juega para el Brooklyn Nets en la NBA

Kyrie Irving volvió a ser protagonista de un nuevo escándalo en su carrera porque el basquetbolista de los Brooklyn Nets promocionó una película antisemita y recibió múltiples críticas del dueño de la franquicia, Joe Tsai, sumado a la propia institución perteneciente a la NBA.

En la previa a la derrota de este jueves frente a los Dallas Mavericks con 39 puntos de su autoría, Irving realizó un posteo en su cuenta personal de Twitter sin ninguna inscripción particular, ya que adjuntó solamente un link de Amazon para que puedan adquirir la película Hebreos a Negros: despierta América Negra.

El mensaje de Kyrie Irving promocionando una película antisemita

Este largometraje fue lanzado en 2018 y está basado en un libro publicado en 2015 con el mismo título. Según divulgó el portal Rolling Stone, esta filmación afirma que “muchos judíos famosos de alto rango han admitido que adoran a Satanás o Lucifer”, entre otras afirmaciones injuriosas.

A pesar del revuelo que despertó esta publicación, el base australiano de 30 años aún no borró el posteo y tampoco se mostró arrepentido. Este accionar generó las críticas del propietario de los Nets: “Me decepciona que Kyrie (Irving) aparezca para apoyar una película basada en un libro lleno de desinformación antisemita. Quiero sentarme y asegurarme de que entienda que esto hace daño a todos nosotros, y como un hombre de fe, es equivocado promover el odio basado en la raza, etnia o religión”.

El mensaje del propietario de los Brooklyn Nets por el accionar de Kyrie Irving

La propia institución también repudió estos dichos a través con un comunicado divulgado por ESPN: “Los Brooklyn Nets condenan firmemente y no tienen ninguna tolerancia por la promoción de ninguna forma de odio. Creemos que en estas situaciones, nuestra primera acción debe ser el diálogo honesto y abierto. Agradecemos a aquellos, incluyendo la ADLA (Liga de Anti-Difamación), que han estado apoyando durante este tiempo”.

El jugador musulmán con pasado en los Cleveland Cavalliers y Boston Celtics sumó un nuevo hecho que levantó críticas fuera de las canchas, luego de que se haya declarado a favor de la teoría del terraplanismo cuatro años antes. “Nos engañan, la Tierra es plana”, manifestó, aunque tiempo después se disculpó: “Hasta si crees en ello, no salgas y lo digas de esa forma. Eso es para conversaciones privadas. La percepción de cómo se dice y cómo se recibe cambia, pero yo no soy muy listo que digamos”.

“En ese momento no calibré el alcance, estaba más como diciendo: ‘Soy un gran teórico de la conspiración’. Por todos los profesores de ciencia que me han venido y me han dicho que han tenido que rehacer su currículum, lo siento mucho”, agregó.

Kyrie Irving ya tuvo distintas polémicas referidas a la teoria del terraplanismo y la vacunación para prevenir el Covid-19

La pandemia por el Covid-19 trajo su última y más resonante aparición al mostrarse en contra de la vacunación cuando le dio un me gusta a una publicación conspiranoica sobre que hay “sociedades secretas que quieren conectar a los negros con un ordenador para un plan de Satanás”.

Además, había publicado en sus redes sociales que había dejado de usar la mascarilla o tapaboca e incitó a sus seguidores a que sigan este consejo. Esta postura lo obligó a perderse varios partidos de los Brooklyn Nets por los requisitos que establecían algunos estados en referencia a la vacunación.

“Tuve que lidiar con todo esto, toda la incertidumbre a mi alrededor sobre firmar el contrato, mi futuro en la liga. Sobre perder mi trabajo en la vida real por tomar esta decisión de no vacunarme”, manifestó el basquetbolista que disputó solo 29 partidos en la campaña 2020/21 y sentenció: “He renunciado a cuatro años de contrato y ciento y pico millones de dólares por no ponerme la vacuna. Y esa fue mi decisión”.

