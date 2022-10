La guía futbolística del Mundial de Qatar: 5 candidatos, las posibles sorpresas y las selecciones bajo presión

Quedan solamente 30 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022.

Faltan solamente 30 días para que se ponga en marcha la 22° edición de la Copa Mundial de la FIFA, un torneo que apenas ha tenido ocho campeones pero otra gran cantidad de selecciones que han dejado su huella en esta competición que por primera vez hace su desembarco en Medio Oriente y se juega en el cierre del año calendario. Los 32 equipos participantes viajarán a Qatar con la intención de hacer su mejor papel pero solamente unos pocos podrán cumplir con sus expectativas: algunos por alcanzar o rozar la gloria, otros por tener rendimientos por encima de lo esperado. También estarán aquellos que lleguen con ánimos de alcanzar instancias decisivas pero quizás terminen eliminados de manera prematura. En cualquier caso, se augura que la gran fiesta del fútbol mundial va a ofrecer partidos de alto nivel porque los futbolistas van a llegar con su ritmo competitivo a tope, ya que la Copa del Mundo se juega en plena disputa de la temporada de clubes de las mejores ligas del planeta. Aquí, un repaso de cómo llegan las selecciones más destacadas a un mes de iniciar el Mundial:

LOS 5 CANDIDATOS

• Alemania

Alemania tiene un plantel que mezcla campeones del mundo con jóvenes talentos para el Mundial de Qatar 2022 (Foto: REUTERS)

No hay edición del Mundial en la que Die Mannschaft no sea una de las candidatas a conquistar el trofeo porque sus equipos siempre cuentan con grandes figuras pero principalmente por su importancia histórica en este certamen. Han sido campeones en cuatro ocasiones (1954, 1974 , 1990 y 2014) y, si bien es cierto que solamente hace cuatro años se fueron eliminados en la fase de grupos, su camino a Qatar fue bastante convincente: se convirtieron en los primeros clasificados al completar las Eliminatorias en la primera posición del Grupo J con 27 puntos, con nueve partidos ganados, ninguno empatado y solamente uno perdido. Es cierto que sufrió una eliminación en los octavos de final en la última Eurocopa y que apenas ha ganado dos de sus ocho partidos (cinco empates y una derrota) jugados este año, pero el grupo de jugadores que conduce Hans-Dieter Flick desde mayo de 2021 llega a la cita mundialista con una mezcla de campeones mundiales –Manuel Neuer, Matthias Ginter y Thomas Müller– con jóvenes talentos como Leroy Sané, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Timo Werner, Jamal Musiala o Kai Havertz.

Está ubicada en el 11° lugar de la clasificación de la FIFA (detrás de Italia, que no clasificó al Mundial) y lo tendrá difícil porque ha quedado emparejada en el Grupo E, quizás uno de los más competitivos, donde deberá enfrentarse con España, Costa Rica y Japón. Un buen arranque en una zona exigente podría ser el impulso necesario para aspirar a alzar el trofeo dorado por quinta vez en su historia.

• Argentina

Argentina llega al Mundial como campeona de América y con un invicto de 35 partidos (Foto: AFP)

Es la vigente campeona de América y encadena un invicto memorable de 35 partidos sin conocer la derrota, que incluye partidos por Eliminatorias y otros torneos internacionales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien era ayudante de Jorge Sampaoli en la última Copa del Mundo y se transformó en su sucesor tras la deslucida actuación en Rusia 2018, lleva adelante un proceso en el que logró hacer un exitoso recambio generacional y potenciar a un Lionel Messi que atraviesa un gran momento personal a sus 35 años. El capitán de la Selección es potenciado por un grupo de jugadores que se ha amoldado a la perfección a sus cualidades futbolísticas actuales –principalmente Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez– y todavía conserva a algunos viejos laderos como Nicolás Otamendi o Ángel Di María, integrantes de aquella camada que rozó la gloria con tres finales pérdidas (Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016). Esos tropiezos han sido parte de la maduración de los líderes de un equipo que llega al Mundial de Qatar 2022 con dos grandes trofeos conseguidos bajo el ala de Scaloni: la Copa América 2021, imponiéndose a Brasil en el Maracaná en la final del torneo; y la Finalissima ante Italia, que se había consagrado campeona de la Eurocopa pero fue vencida por 3-0 por la Albiceleste en Wembley.

La Scaloneta, como se conoce popularmente al equipo, está en el 3° lugar del ránking FIFA y se clasificó al Mundial con una Eliminatoria invicta: 11 victorias y seis empates. En Qatar su camino comienza en el Grupo C junto con Arabia Saudita, México y Polonia, rivales que intentarán ponerle las cosas complicadas pero conocen que la Argentina es una potencia futbolística que tiene todo lo necesario para pelear por su tercer trofeo.

• Bélgica

La generación dorada de Bélgica busca aprovechar su última chance en un Mundial (Foto: REUTERS)

Es la única candidata que no ha sido campeona del mundo pero tiene una gran generación de futbolistas que tendrá su quizás su última oportunidad para alcanzar la gloria. Hay un núcleo de jugadores compuesto por Courtois, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Januzaj, Mertens, Origi, Hazard y Lukaku, que consiguió un 6° lugar en el Mundial 2014 y la medalla de bronce en 2018 siendo verdugos de Brasil; lo que invita a pensar que buscarán superarse nuevamente y jugar la final en Qatar. Su camino en las Eliminatorias ha demostrado que el equipo de Roberto Martínez, quien tomó el cargo en 2016, tiene un andar muy sólido: terminaron invictos con seis victorias y dos empates. En la última Eurocopa fueron eliminados en cuartos de final por Italia y en su grupo de la UEFA Nations League quedó detrás de Países Bajos, pero ha logrado también actuaciones muy convincentes.

Está en la 2° posición en el ránking de la FIFA y su aventura en Qatar iniciará en en el Grupo F junto a Canadá, Marruecos y Croacia. Los subcampeones de 2018 pueden representar un obstáculo mayúsculo pero los Diablos Rojos también han llegado lejos en la última edición de la Copa del Mundo y su plantel estelar quiere aprovechar su experiencia en esta gran cita para hacer historia.

• Brasil

Brasil es el máximo ganador de la historia de los Mundiales y es candidato por la solidez del ciclo de Tite (Foto: AFP)

Es probablemente el máximo candidato porque se trata del país con mayor cantidad de títulos en la historia de los Mundiales (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) y un equipo que demuestra su jerarquía desde hace varios años. Con Tite al mando desde 2016, la Canarinha solamente ha registrado cinco caídas en 76 presentaciones y ha ganado un trofeo de la Copa América (2019). Llega a Qatar tras haberse clasificado como líder e invicto en las Eliminatorias Sudamericanas –jugó un partido menos, al igual que Argentina– con un impactante registro de 14 partidos ganados y tres empatados. Tiene un plantel con jugadores experimentados que son encabezados por Neymar y ha sumado a varios atacantes con gran potencial como Raphinha, Vinicius Jr., Rodrygo y Antony. La derrota ante Argentina en el Maracaná en la última final de la Copa América ha sido el último tropiezo de un elenco que desde entonces registra 12 victorias y tres empates, con 37 goles a favor y solamente cinco goles en contra.

Actualmente está en 1° puesto del ránking de la FIFA y su camino en el Mundial comienza en Grupo G junto con Serbia, Suiza y Camerún, una primera fase muy similar a la que le tocó en la edición pasada, aunque esta vez este equipo con gran peso histórico y cantidad de estrellas espera que sea más accesible para llegar más confiado a las instancias finales.

• Francia

Francia tiene motivos para creer en que puede lograr revalidar el título en el Mundial de Qatar 2022 (Foto: REUTERS)

Son los defensores del título y todavía conservan una buena parte de la plantilla que ha conquistado el trofeo en el Mundial de 2018. La lesiones de N’Golo Kanté y Paul Pogba, o el bajo de nivel de Antoine Griezmann o Hugo Lloris, puede que empañen la actualidad de una plantilla que tiene en gran nivel a Kylian Mbappé y ha sumado un gran aditivo a su ofensiva con el regreso de Karim Benzema. El atacante del Real Madrid, ganador del Balón de Oro, volvió a ser convocado por Didier Deschamps tras sus problemas judiciales. Es cierto que solamente han ganado tres partidos en sus ocho presentaciones este año (tres derrotas y dos empates), pero Les Blues son los actuales campeones de la UEFA Nations League –vencieron a España en la final del 2021– y en las últimas ediciones de los Mundiales han sido protagonistas de grandes actuaciones.

Actualmente están en la 4° posición del ránking de la FIFA y su andadura en Qatar empieza en el Grupo D junto con Australia, Dinamarca y Túnez, una zona casi idéntica a la que tuvo que afrontar cuando logró la consagración hace cuatro años en Rusia.

POSIBLES SORPRESAS

¿Qué sería de la Copa Mundial de la FIFA sin sus sorpresas? Cuando los torneos son cortos y el formato contiene eliminación directa, es habitual que existan equipos que logren resultados por encima de las expectativas. Y tal como ocurrió con Croacia siendo subcampeona en Rusia 2018, es probable que en Qatar haya una selección que ocupe ese papel de equipo que rinde mejor de lo esperado.

Hay selecciones de Europa que podrían dar la sorpresa al conseguir el título como España o Países Bajos, que si bien tienen su historia en la Copa del Mundo y atraviesan rachas positivas, no llegan a tener la potencia para ser candidatos al título porque sus actuales planteles tienen pocos jugadores de experiencia.

Y dentro de los países que no son potencias mundiales, hay tres que han mostrado rendimientos muy sólidos durante su clasificación para el Mundial y se presentan como una amenaza para cualquiera de los participantes: Dinamarca, Serbia y Suiza. El equipo danés sacó boleto a Qatar como líder de su grupo con nueve triunfos y solamente una derrota; como también alcanzó las semifinales en la Eurocopa y se ubica primero en la actual UEFA Nations League. Su última victoria ante Francia fue una muestra de que es un equipo capaz de complicar a cualquier rival. Suiza, que tiene una base cimentada en varios jugadores que fueron campeones del mundo Sub-17 de 2009, también viene de clasificar como líder de su zona con el aliciente de que dejó escolta a Italia, campeona de la Eurocopa. Tendrá un gran duelo en el Grupo G con Serbia, que se metió en la cita mundialista como puntero del Grupo A por encima de Portugal y tiene varios talentos en su plantilla como Milinković-Savić, Tadić, Kostić, Vlahović y Mitrović.

Uruguay apela a un grupo de jugadores de élite y su peso específico en los Mundiales para dar la sorpresa en Qatar (Foto: REUTERS)

Otra de las selecciones que puede dar la sorpresa es Uruguay. Si bien comenzó un nuevo ciclo con Diego Alonso a la cabeza este mismo año, es una selección que tiene jugadores de élite y un peso específico que les ha permitido alcanzar instancias decisivas en varias ediciones de los Mundiales. Por su parte, Senegal apunta a dar un golpe sobre la mesa en Qatar como la principal potencia del fútbol africano: viene de clasificarse al Mundial en la primera posición del Grupo H de las Eliminatorias Africanas con 16 puntos y dejando en el camino a Egipto, al que también venció en la final de la última edición de la Copa Africana de Naciones.





LA PRESIÓN POR NO DESILUSIONAR

Hay quienes piensan que Inglaterra puede pelear por el título porque ha sido semifinalista en la última Copa del Mundo y finalista de una Eurocopa que perdió en los penales ante Italia. Su camino a Qatar fue notable: sacó boleto directo al quedar como puntero invicto del Grupo I tras ocho victorias y dos empates. Ocupa actualmente el Top 5 del ránking mundial de la FIFA y tiene un equipo de grandes estrellas que se destacan en la exigente Premier League como Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden o Jack Grealish. No obstante, el equipo de Gareth Southgate no ha desarrollado un funcionamiento colectivo que pueda potenciar aún más a sus individualidades y ha demostrado que es muy vulnerable en grandes compromisos. A eso hay que sumarle que atraviesa una pésima racha de resultados: descendió en la UEFA Nations League tras no ganar ninguno de los seis partidos que le tocó disputar en una zona compartida con Alemania, Italia y Hungría, que lo goleó por 4-0 cuando se enfrentaron el Molineux Stadium de Wolverhampton. Su aventura en la Copa del Mundo comienza con en el Grupo B junto Irán, Estados Unidos y Galés como rivales, y si accede a octavos de final como líder tiene muchas posibilidades de cruzarse con Qatar, Ecuador o Senegal. Todos suenan como rivales de bajo calibre pero pueden convertirse en un dolor de cabeza para una talentosa generación de jugadores ingleses que se ha visto muy desorientada en sus últimas presentaciones.

Portugal tiene un plantel de élite pero no ha logrado generar un funcionamiento convincente de cara al Mundial de Qatar 2022 (Foto: REUTERS)

Otro de los conjuntos que tiene una camada de jugadores excepcional y algunos éxitos recientes es Portugal. En su plantilla con futbolistas de élite en todas las líneas como Ruben Dias, João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes o João Félix, que además tienen a Cristiano Ronaldo –todo indica que jugará su último Mundial– como máximo referente, pero no han mostrado un buen nivel en sus actuaciones más recientes. Fernando Santos se hizo cargo de un equipo que no pudo superar la fase de grupos en Brasil 2014 y, aunque ganó la Eurocopa 2016, sus últimos dos Mundiales terminaron con sabor a decepción: eliminados por España y Uruguay en octavos de final. En Qatar el escenario puede ser aún peor porque le toca compartir el Grupo H con selecciones altamente competitivas como Uruguay, Ghana y Corea del Sur.

Después de no clasificar al Mundial 2018 e interrumpir una seguidilla de siete presencias consecutivas en este torneo, la selección de Estados Unidos volvió a soñar con un equipo integrado por una generación de jóvenes talentos que empezaron a tener roles destacados en grandes clubes de la élite de Europa. Hoy su plantilla está integrada por jugadores como Sergiño Dest (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (Chelsea) o Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), entre otros nombres que también se desempeñan en las principales ligas del viejo continente, pero se trata de un equipo de muy poca experiencia que sacó pasaje para Qatar de forma muy ajustada: quedó en 3° lugar del Octogonal Final de las Eliminatorias de la Concacaf por detrás de México y Costa Rica. El equipo norteamericano, que es dirigido por Gregg Berhalter desde 2018, tampoco ha tenido resultados tan positivos como se esperaba este año: tiene un balance de una victoria, tres empates y dos derrotas en seis partidos. Sus últimos partidos han demostrado que deberán mejorar en muchos aspectos para competir en el Grupo B contra Inglaterra, Irán y Galés, sin correr el riesgo de volver antes de lo previsto. De todas formas, será la primera experiencia un grupo de jugadores cuya estrellas están todas por debajo de los 24 años de edad. El futuro para el combinado nacional estadounidense es prometedor. Si esta camada logra desarrollar todo su potencial y aprovecha su condición de anfitriona del Mundial 2026, puede que el panorama sea diferente y se ubique en el lote de los candidatos dentro de cuatro años.

