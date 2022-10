La respuesta del Kun Agüero a un fanático del Real Madrid tras la derrota del Barcelona en el clásico español

Sergio Agüero le respondió a fanáticos del Real Madrid en sus redes

Era un partido especial el que iban a jugar el Real Madrid y Barcelona. En una nueva edición del clásico del fútbol en España, que se disputó en el Santiago Bernabéu, los Merengues se impusieron por 3-1 gracias a los goles de Karim Benzema, Federico Valverde y el brasileño Rodrygo. Para la visita, descontó Ferrán Torres.

Mientras se estaba jugando el encuentro, el que apareció por las redes sociales fue Sergio Agüero. El Kun, que cumplió el sueño de jugar en el equipo catalán, pero sólo pudo hacerlo por un puñado de partidos debido al problema cardíaco que lo obligó a retirarse de manera prematura del fútbol, apoyó a los culé cuando el encuentro estaba 2-0 para los dirigidos por Carlo Ancelotti.

“Soy del Barcelona siempre y cuál es? Vamos Barcelona”, escribió el Kun y acompañó la publicación con dos corazones con los colores del blaugrana. Acto seguido, empezó a tener respuestas de hinchas de los Merengues, y el ex delantero de la selección argentina no se quedó callado frente a los comentarios.

El comentario del Kun ante la derrota parcial del Barcelona en el clásico

Un usuario bajo el nombre Pedro Donoso le puso: “Ánimo Kunsito, nunca podrás superar que no jugases en el Real Madrid”, a lo que Agüero le contestó: “Jeee, ya quisieras que eso haya pasado, aguante el Barça”. Otro de sus seguidores bajo el nick WendyR02, que le escribió “Te amo Kun, no me importa que seas azulgrana”, el hoy convertido en un famoso streamer de las nuevas plataformas, respondió: “Esa, bien ahí”.

La respuesta del Kun Agüero a un fanático del Real Madrid

Hay que recordar que, antes de anunciar el final de su carrera deportiva, el ex atacante del Manchester City convirtió su primer gol con la camiseta del Barcelona en el derby de La Liga. Fue el pasado 24 de octubre de 2021, hace casi un año, en el duelo que los de Madrid vencieron 2-1 al conjunto culé en el Camp Nou.

El Kun, que sumaba apenas unos 20 minutos en sus dos partidos anteriores en su estreno con el ex conjunto donde brilló su amigo Lionel Messi, entró a los 73 minutos del segundo tiempo y consiguió el descuento a los 97 cuando ya los Merengues habían sacado una diferencia de dos tantos gracias a las conquistas del austríaco David Alaba y el español Lucas Vázquez, a los 32´ y 93 respectivamente.

Otro de los cruces del argentino durante el duelo entre Real Madrid y Barcelona

En otro de los cruces que Agüero tuvo con sus seguidores en su cuenta de Twitter, un usuario respondió al mensaje de apoyo del Kun a su ex equipo y dijo: “No digas tonterías, macho”. ¿Qué contestó el histórico goleador argentino? “Aguante el Barça. Toma macho”.

