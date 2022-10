Óscar de la Hoya volvió a atacar a Eddy Reynoso por derrotas de Canelo Álvarez

Óscar de la hoya recomendó a Canelo Álvarez abandonar el gimnasio de Eddy Reynoso (Foto: Instagram@oscardelahoya/Cuartoscuro)

En vísperas de la pelea por el campeonato de los semipesados avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre Dmitry Bivol y Gilberto Ramírez, Óscar de la Hoya recordó el episodio entre el ruso y Saúl Álvarez. Al respecto, aunque consideró que la derrota no influirá en gran medida en la carrera del tapatío, sí consideró que su permanencia en la esquina de Eddy Reynoso será perjudicial para su carrera.

Durante una conferencia de prensa conjunta entre el Zurdo Ramírez y el monarca de la AMB en las 175 libras, el presidente de la empresa promotora Golden Boy aprovechó para destacar el nivel y catalogar a Canelo como el rostro del boxeo mexicano en la actualidad. Sin embargo, el exboxeador recomendó al campeón indiscutido de las 168 libras abandonar al hijo de Chepo Reynoso para cambiar su estrategia.

“Lo que Canelo tiene que hacer es ajustarse, ajustar su plan de ataque, sus entrenamientos. Quizá el enfoque, quizá cambiar su estilo. Pensar en agarrar otro entrenador. La derrota no le va a afectar a Canelo, una derrota no te derrumba, no te quita, no te saca del trono. Canelo sigue siendo Canelo y sigue siendo la cara del deporte”, declaró ante los medios de comunicación.

Pocos han sido los boxeadores que no cambian a su esquina a lo largo de su trayectoria profesional. Un ejemplo de los últimos años es Juan Manuel Márquez, quien a lo largo de 21 años no dejó el Romanza Gym de Nacho Beristáin. Su lealtad le trajo como resultado múltiples campeonatos mundiales y un récord de 56 triunfos, siete derrotas y un empate, éxito que Canelo ha buscado de la mano de Eddy Reynoso.

La relación entre Álvarez y la familia Reynoso tiene sus orígenes en el 2004, un año antes de que decidiera incursionar en el ámbito profesional. Luego de haber recibido las lecciones de su hermano Rigoberto El Español Álvarez, Saúl se integró al nuevo gimnasio para pulir sus cualidades y aumentar su nivel de competencia.

Aunque José Chepo Reynoso fue quien encaminó a Canelo en su etapa final como amateur, el que tomó las riendas de su carrera y preparación fue Eddy. Luego de haberse matriculado como entrenador ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) como entrenador, fue el encargado de respaldar al tapatío en su encuentro de debut ante Abraham González el 29 de octubre de 2005.

La relación laboral entre Saúl Álvarez y Oscar de la Hoya comenzó en el 2010, cuando firmó con Golden Boy (Foto: Instagram@oscardelahoya)

La dupla ha gozado de éxito y conseguido logros históricos como ser la primera pareja en acaparar la portada de la revista The Ring, así como ser condecorados simultáneamente como el mejor boxeador y entrenador del año en el periodo 2021. No obstante, en el camino también han transitado por momentos de aparente desencuentro como la polémica relación que mantuvieron con la empresa Golden Boy de Óscar de la Hoya.

¿Qué problema hubo entre Canelo Álvarez, Eddy Reynoso y Óscar de la Hoya?

En el año 2018, Canelo Álvarez, DAZN y Golden Boy Promotions pactaron el contrato más lucrativo en la historia del deporte. A cambio de USD 385 millones, el tapatío tendría que entablar 11 peleas. El trato cumplió sus cláusulas en las reyertas del mexicano contra Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Segey Kovalev. Sin embargo, después de dichos compromisos perdió vigencia y el boxeador buscó la disolución del contrato.

La trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin era el principal objetivo de la empresa promotora Golden Boy (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

En su demanda, de acuerdo con el medio ESPN, Saúl Álvarez alegó la toma de decisiones de DAZN y Golden Boy a sus espaldas. Sin embargo, la empresa a cargo de la transmisión de las peleas también señaló a la empresa de Óscar de la Hoya por haber asegurado el pleno conocimiento del tapatío sin existir. En ese sentido, la promotora provocó el descontento y la desvinculación de quien, hasta ese momento, había sido su mejor cliente.

Desde la ruptura, la relación de Álvarez y Reynoso con De la Hoya ha sido tensa. Sin embargo, el promotor se ha empeñado en denostar la trayectoria del entrenador jalisciense e, incluso, ha dejado ver su deseo de volver a trabajar junto a Canelo en el ámbito deportivo.

SEGUIR LEYENDO: