En el aniversario del América, Raúl Jiménez visitó Coapa

Raúl Jiménez visitó las instalaciones del América en su aniversario (Foto: Instagram/ @raulalonsojimenez9)

En el marco del aniversario 106 de la fundación del club América, las instalaciones de Coapa recibió la visita de uno de sus canteranos que ha tenido éxito en el fútbol europeo, se trata de Raúl Jiménez. El actual delantero del Wolverhampton aprovechó su estancia en México para acudir a las instalaciones del Nido Águila en las que se formó y pasearse por las canchas en las que empezó su carrera.

Fue por medio de redes sociales que Raúl Jiménez presumió de su visita a las instalaciones americanistas, ya que en su cuenta oficial de Instagram subió una breve historia de su paseo por Coapa. Además por medio de la cuenta oficial del América, el equipo presumió la visita del Lobo del Tepeji.

Raúl Alonso fue recibido por Héctor González Iñárritu, directivo del equipo, quien se alegró de ver a Jiménez, en especial por pasearse por el club el día que cumplió un año más de existencia en la Primera División de México. Ya junto con el directivo, emprendió un recorrido por Coapa.

Raúl Jiménez en el Nido 🦅

Un Águila de altos vuelos en Coapa@Raul_Jimenez9 #ÁguilaDesdeLaCuna 🇲🇽 #106RANDEZA pic.twitter.com/KGzxFXMpx1 — Club América (@ClubAmerica) October 12, 2022

Cabe apuntar que, Raúl no tuvo la oportunidad de rencontrarse con el equipo, pues los pupilos de Fernando Ortiz ya están en Puebla para el compromiso de la liguilla en los cuartos de final del Apertura 2022 que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.

El canterano del América accedió a hablar con el equipo de comunicación de las Águilas y expresó que se sentía “bien, contento de estar aquí un ratito”. El motivo por el que Raúl estuvo en Coapa se debió a que coincidió con su rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Selección Mexicana para darle seguimiento a su pubalgia.

Durante la conversación de Raúl Jiménez con el equipo recordó los logros que consiguió cuando portó la camiseta azulcrema y la etapa de campeonatos que experimentó en el club. “Campeón goleador, no me acuerdo, creo que una o dos pero campeón de la categoría cuatro seguidas. Me tocó esa etapa que ganamos las cuatro seguidas”, agregó.

Raúl Jiménez presumió su visita a Coapa (Foto: Instagram/ @raulalonsojimenez9)

Uno de los títulos que más significó para la carrera de Jiménez fue el del Clausura 2013 cuando derrotaron a Cruz Azul en el Estadio Azteca en un partido cardiaco y que la lluvia fue protagonista.

“Sí en 2013, estaba contento de recordar esas épocas de aquí en el América, momentos muy agradables que quedan en mi memoria y en la historia también del América”, recordó.

En torno a lo que significó su visita en el aniversario del equipo, el oriundo de Tepeji del Rio de Ocampo expresó: “Afortunadamente me tocó estar aquí hoy haciendo mi rehabilitación, pero es bueno estar aquí cuando el América cumple años”, finalizó.

Raúl Jiménez estará trabajando con el equipo médico de la Selección Mexicana (Foto: USA TODAY/Kirby Lee)

Fue el pasado martes 10 de octubre que Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), contó en conferencia de prensa que Raúl Jiménez estará en México para darle seguimiento a su rehabilitación pues el cuerpo técnico del Tata Martino se comprometió de apoyarlo de cara a la Copa Mundial de Qatar 2022.

Será por 15 días el tiempo que el canterano americanista estará en rehabilitación para así estar listo para competir con el Tri.

“Raúl está aquí, está en México. El diagnóstico que tiene es Pubalgia, va a estar 15 días trabajando con nuestras autoridades médicas aquí en la CDMX y después de 15 días se va a hacer otra revisión junto con los doctores que estamos. Aquí hay un triángulo de médicos que son los de Selección Nacional, los de Wolverhampton y los de Los Ángeles, quienes son los que lo están revisando”, resaltó De Luisa.

SEGUIR LEYENDO: