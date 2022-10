El vicepresidente económico del Barcelona le abrió las puertas a Messi: “Lo recibiríamos encantados y no habría problemas en lo financiero”

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinario del club blaugrana realizada el 20 de junio de 2021 en el Camp Nou

El vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, Eduard Romeu, afirmó en una entrevista con Infobae que la entidad catalana volvería “encantada” a recibir a Lionel Messi “para que pueda despedirse de la afición que lo vio triunfar” y aunque aclaró que no tiene aún contemplado el presupuesto de las temporadas siguientes a la actual “en principio, no habría problemas en lo financiero porque vendría gratis y quedaría el tema de su salario”.

-¿Cree que Messi podría regresar al Barcelona, después de todo lo que ocurrió y de la manera que se marchó en agosto de 2021?

-Claro que sí. Si viene, sería gratis, además, porque sería en condición de libre, una vez que finalice su contrato con el PSG. Así que no veo mayores dificultades aunque, claro, no tengo contemplado el presupuesto de temporadas siguientes en este momento. De todos modos, Messi es un activo del club. No lo pudimos mantener en aquel momento y eso le generó un daño al club, pero ahora, con otra visibilidad y por supuesto, con la voluntad del jugador y si nuestro entrenador así lo quisiera, nosotros lo recibiríamos con los brazos abiertos.

- O sea que por lo que usted manifiesta, si Messi quisiera, estaría todo dado para su regreso.

- No me corresponde a mí porque no tengo interrelación con los jugadores y el plantel, pero desde el punto de vista de la masa salarial, que fue uno de nuestros problemas porque hay un límite de gastos, arrastramos problemas de la temporada anterior, pero el asunto va a ir disminuyendo con el paso de los años y creo que se trata de una negociación realizable.

- ¿Cómo vislumbra usted el regreso de Messi, en cuanto a contexto?

- Sería una despedida en activo para luego irse a aquellas latitudes americanas. Una despedida merecida en los campos en los que lo vieron triunfar. Por circunstancias ajenas a nosotros lo hemos perdido, pero hacemos igualmente nuestra autocrítica y su marcha nos ha dejado un mal sabor de boca. Pero ya ha pasado suficiente tiempo de eso. ¿Por qué no un reconocimiento, un acercamiento? Para eso, necesitamos la colaboración de todos.

- También se dice que ahora la composición del plantel es otra, con otros jugadores de mucho renombre. ¿Cómo encajaría Messi allí?

- Desde lo técnico, el equipo es muy distinto que antes, y en esto hablo de jugadores que son mis ídolos (risas) pero, ¿quién podría darse el lujo de no tener a Messi en su plantel? Sería un homenaje largo, en muchísimos partidos en todos los estadios.

Joan Laporta, presidente del Barcelona junto a Eduard Romeu

- Por lo que se deduce, no se lo piensa a Messi por muchos años…

- Lo ideal sería un año pero hoy lo de las edades es tan relativo… Sería cuestión de buscar un espacio determinado en el tiempo.

- Desde el Barcelona está claro, pero…¿qué cree que pasa desde el lado de Messi?

- Mire, todo es reversible. Entiendo que Messi se sintiese dolido con nosotros, pero la verdad es que nos engañaron. La Liga Española nos aseguró que tendríamos unos beneficios a cambio de firmar un documento que tenía unas condiciones que no eran lo que pensamos acerca de la venta de los derechos de TV a la empresa CVC. Nosotros considerábamos que era un peaje necesario y cuando vimos las condiciones, todo cambió y eso nos trajo muchos disgustos. Otro tema, comprendo, son las percepciones de su entorno, que bien nos pudo decir “ustedes me llamaron para firmar” y quien queda en evidencia es quién da la cara. Me supo muy mal porque te encuentras en una situación compleja.

- ¿Y cómo cree que se revierte esto, entonces?

- Procuré empatizar mucho con ellos y por eso quisimos reconocerlo aceptando que no estuvimos acertados pero queremos cambiarlo. Eso sí, ignoro la situación del entorno de Messi pero sería un final muy bonito. Creo que hay que procurar mantener las buenas relaciones porque además, él le ha dado todo al Barcelona aunque el Barcelona también la ha dado mucho a él.

- Volviendo al momento de quiebre de la relación y la salida de Messi al PSG, al decir usted que la Liga los engañó. ¿Cómo quedó entonces la relación de ustedes con la Liga?

- Imagínese… La gente se ha quedado muy perpleja y lo peor es que la Liga es juez y parte por lo que, además, hay que ser cautos en las declaraciones porque las competencias siguen…

- ¿Cree también que el hecho de que el Barcelona haya sido “el club del verano europeo” en cuanto a contrataciones de jugadores y movimientos en general, puede seducir a Messi para regresar?

- Yo estoy convenido de la influencia que puede tener la mejora en lo deportivo, en el nivel competitivo del plantel luego de los correctivos de temporadas pasadas, porque el club debe retomar la senda de liderar el mapa del fútbol.

Eduard Romeu "Messi merece una despedida en el campo que lo vio nacer"

- Los movimientos generados por el Barcelona de venta de porcentaje de empresas propias o de derechos de TV a vario años generó también una ola de críticas a su accionar, ya sea primero del Bayern Múnich, molesto por el pase de Robert Lewandowski, como ahora del PSG. Su presidente, Nasser Al-Khelaïfi acaba de manifestarse sobre la venta de activos de su club diciendo que se saltaron el Fair Play financiero de la UEFA para afirmar “¿Es justo? No, no es justo. ¿Es legal? No estoy seguro. Si ellos (La UEFA) lo permiten, otros harán lo mismo”. ¿Qué piensa sobre esto?

- Viniendo de esa persona que no viene cumpliendo en nada, no es significativo lo que dice. El Barcelona no es un club de un rico sino de los socios que ponen dinero o tenemos que vender patrimonio si lo necesitamos, y estamos muy agradecidos a los socios que votaron cuando fueron convocados y que nos habilitaron para hacerlo y de esta forma fuimos solucionando problemas y mejoramos mucho el plantel. Ojalá podamos recuperar pronto lo que vendimos.

- ¿Cree que eso es posible en los próximos años?

- Tenemos que volver a la imagen del círculo virtuoso de ilusionar, dar confianza volviendo a los éxitos deportivos que a su vez generan un mayor interés y un mayor acercamiento de las empresas, y no hay que olvidarse de que esto lo hemos heredado. Por eso, creo que los de esta persona que me menciona son comentarios sin sentido. ¿Le puedo pedir algo?

- Sí, con mucho gusto.

- Si lo ve a Jorge Messi, mándele saludos.

