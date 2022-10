El extraño socio de Rodrigo Messi, acusado de extorsión y señalado por sus vínculos con la mafia italiana

Francesco D’Argenio, Ansu Fati y Rodrigo Messi

Pese a que lo niega todo, Francesco D’Argenio es un extraño agente de futbolistas -muy cercano a Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel-, que apareció en los últimos días en los primeros planos de los medios españoles al ser vinculado con una supuesta extorsión al Fútbol Club Barcelona para cobrar una indemnización de más de quinientos mil euros por el arreglo del contrato con el entonces prometedor joven delantero Ansu Fati.

El diario madrileño “El Mundo” viene publicando una serie de artículos que ha llamado “Barçaleaks”, en el que se especifica que el Fútbol Club Barcelona envió un correo electrónico al director del “Family Office” de Messi, Alfonso Nebot, para denunciar una extorsión de D’Argenio, que según el texto quería cobrar una comisión por un arreglo contractual entre el club y Ansu Fati en 2019, pero que la entidad catalana se negó por tener el italiano una vinculación delictiva en su país.

En diálogo con Infobae, D’Argenio no sólo afirmó que “son todas mentiras” lo publicado sobre él, sino que lo extendió a todo lo relacionado con Lionel Messi y sus diferentes exigencias para firmar su nuevo contrato con el Barcelona en 2020, lo que luego dio lugar al famoso burofax con el que pretendía marcharse del club, aunque luego continuó por otra temporada hasta que se fue al París Saint Germain en agosto de 2021.

“La mayoría de lo que han escrito son mentiras, sobre todo sobre Lionel. En una negociación, todo el mundo puede pedir lo que quiere”, afirmó D’Argenio, y envió un certificado con fecha de 2022 y apostillado en La Haya, que indica que actualmente no tiene antecedentes penales.

Sin embargo, el correo electrónico enviado por el director de los servicios jurídicos del Barcelona, Román Gómez Ponti a Nebot el 20 de julio de 2020, indica que su objetivo “es proteger al máximo la figura del que sin duda pasará a la historia como nuestro mejor jugador, Leo Messi, que al margen de los valores que representa como persona, no deja de ser (para qué engañarnos), el mayor activo con que cuenta el FCB”.

El jefe de los servicios jurídicos del Barça, Román Gómez Ponti, quien acusó al socio de Rodrigo Messi

“Todo lo anterior –continúa Gómez Ponti- trae a cuenta de la actuación que desde hace meses viene manteniendo respecto del FCB el Sr. Francesco D’Argenio, quien se viene presentando al club como socio o persona de estrecha relación con Rodrigo Messi, que además viene desarrollando tareas de representación e intermediación de diferentes jugadores del club, actividades éstas, las de Rodrigo, respecto de las que el FCB no tiene queja alguna”.

El director de los servicios jurídicos del Barcelona le explica entonces a Nebot que “el motivo de que te traslade nuestra enorme preocupación no es otro que la extorsión que el Sr. D’Argenio está sometiendo al club al objeto de percibir el importe de una parte de la intermediación/agencia realizada en su día por Rodrigo Messi con ocasión de la renovación contractual de nuestro jugador Ansu Fati, pretendiendo que el FCB le pague el 50% de los servicios correspondientes a esta intermediación que, desde el club y a todos los efectos realizó íntegramente Rodrigo.

“Pero por si ello no fuera suficiente –siguió Gómez Ponti-, el pasado sábado nuestro CEO recibió un wa (se refiere a un whatsapp) de un personaje desgraciadamente conocido por el club (el Sr Roberto Cabral) mediante el cual, sin rubor alguno, se extorsionaba al club exigiendo el pago de determinadas facturas presentadas por el Sr D’Argenio, cosa que obviamente no vamos a tolerar. De igual manera, el sr D’Argenio ha amenazado recientemente a los responsables de nuestro Fútbol Base con no suscribir contratos de renovación de algunos jóvenes jugadores si no se atendían sus exigencias relativas a los pagos antes descriptos”

En este sentido, D’Argenio también indicó a Infobae que esas extorsiones “no vienen de mi parte” y las atribuyo “a un señor brasileño, Ricardo Cabral, al cual el Barcelona le debía dinero de la operación por el pase de Malcom (ex marcador central brasileño del equipo azulgrana)”.

El área de Compliance del club calificó como “de alto riesgo” cualquier tipo de relación mercantil con D’Argenio y en el correo electrónico consignó que “si nuestro CEO (Oscar Grau) no recibe en un plazo máximo de 24 horas un e-mail de disculpa por parte del Sr D’Argenio por todo lo acontecido, procederemos a prohibir su acceso a las instalaciones del club”.

“Como bien sabéis, puesto que desgraciadamente lo habéis sufrido en carne propia, los procesos internos de entidades como la vuestra y el FC Barcelona implican la imposibilidad de contratar con personas o entidades relacionados con la posible comisión de ilícitos penales. En el caso del Sr. D’Argenio parece que desgraciadamente se cumple”, se explica en el correo electrónico. También agrega que “ha amenazado recientemente a los responsables de nuestro fútbol base con no suscribir contratos de renovación de algunos jóvenes jugadores si no se atendían sus exigencias relativas a los pagos antes descritos”.

El informe se refiere a la llamada “Operación Búfala” en la que D’Argemio parece estar involucrado como jefe de una entidad relacionada con la mafia italiana que operaba en Barcelona para blanquear dinero proveniente del tráfico de drogas desde Sudamérica y que luego era distribuida por casi toda Europa y luego blanqueaba decenas de millones de euros a través de una red de casi treinta empresas creadas en la capital catalana.

Ansu Fati reemplaza a Messi en un partido de la Champions, tras la ida del argentino a París heredó la número diez del Barcelona

En el marco de esta investigación, D’Argenio fue detenido el 5 de julio de 2017 junto a otras once personas por la Guardia Civil y los Mossos D’Esquadra tras investigarse que la camorra italiana utilizó hasta 43 presuntos mafiosos entre 2014 y 2017 en Barcelona entre capos, testaferros y sicarios y se registraron también catorce detenciones en Italia y otras dos en Alemania. El caso estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y se consignó que D’Argenio tenía su “base operativa” en el café “Santa Lucía” y se especula con una estrecha relación con la familia Contini, la que, según la Fiscalía Antimafia italiana, es una de las principales ramas de la camorra napolitana.

A partir de esta investigación entre equipos de España e Italia, se llegaron a incautar 520 kilos de cocaína y más de 450 de marihuana y hachís.

Cuatro años más tarde, el 24 de septiembre de 2021, D’Argenio, ya en su calidad de ex agente de Ansu Fati (quien pasó a ser representado por el poderoso portugués Jorge Mendes), reclamó poco más de 500.000 euros por los trabajos que hizo para la renovación del jugador con el Barcelona en 2019 y su revisión al alza en diciembre de ese año (cuando el club lo blindó en 170 millones de euros y en 400 cuando formara parte del primer equipo).

D’Argenio –agente del jugador entre 2018 y 2020- envió entonces un burofax tanto a Ansu Fati como a sus padres e informó de la situación al Barcelona otorgando un plazo de quince días en el que recordó cómo ayudó a la Federación Española (RFEF) en 2019 para agilizar el trámite de su nacionalidad (nació en Guinea Bissau aunque reside en el territorio español desde los seis años) para que el joven delantero de 16 años pudiera participar con la selección en el Mundial Sub 17 de Brasil de ese año, a pedido de Francis Hernández, coordinador de las categorías juveniles de la entidad.

Aunque responde que “eso no tiene importancia” a la consulta de Infobae sobre si sigue siendo socio de Rodrigo Messi en la representación de jugadores, y en la red “Linkedin” aparece como director de “Pro Evolution Players”, situada en Barcelona, desde enero de 2000, en el reconocido sitio web “Transfermarkt” figura como socio del hermano del capitán de la selección argentina y con el volante turco-alemán del Manchester City Ilkay Gudogan en la agencia de representación “Kin Partners”, con sede en 2-16 King’s Court, Goodge Street, en Londres y hasta aparece un correo electrónico que lo vincula con la empresa.

La agencia cuenta con la representación de 39 jugadores, de los cuales se indica que diez son de primer nivel. Entre los principales, aparecen nada menos que el marcador central danés del Barcelona, Andreas Christensen, el argentino Nico Melamed (Espanyol), y el ex canterano del Barcelona Konrad de la Fuente (Olympiakos).

Rodrigo Messi, hermano de Lionel

También aparecen en la lista muchos jugadores de los torneos de ascenso en Inglaterra, o en clubes escoceses, o en el Olimpiakos de Grecia, algunos argentinos y otros como Rubén De Tomás, del Rayo Vallecano B, hermano de Raúl, nuevo jugador del primer equipo madrileño.

Entre los representados se encuentran Ben Wiles (volante inglés del Rotherdam United), Pipa (lateral derecho español del Olympiakos), el escocés Fraser Hoirnby (KV Oostende), el lateral derecho Mehmet Aydin (turco alemán del Schalke 04), el delantero inglés George Hirst (Blackburn Rovers), el interior izquierdo Harrison Burrows (Peterborough United), el extremo izquierdo escocés Glenn Middleton (Dundee United), el interior derecho inglés Joe Ward (Peterborough United), el volante inglés Xavier Simons (Hull City), el centrodelantero bosnio/checo Dennis Alijagic (Olympiakos), el volante inglés/escocés Liam Kelly (Coventry City), Julián Mahicas, (centrodelantero del Numancia), y el volante argentino Marcos Gorriti (Corneliá).

También representa a cuatro entrenadores, entre ellos Carlos Vicens, ayudante de campo de Josep Guardiola en el Manchester City, Albert Capellas, director técnico en el FC Midtjylland de Dinamarca, el inglés Grant McCann en el Peterborough, y el turco alemán Onur Cinel en el Schalke 04 sub-17.

Por si faltaran elementos extraños, en su empresa “Pro Evolution Players”, según “Transfermakrt”, figuran apenas cuatro jugadores representados: el español José Echenausia (marcador central), sin equipo; el extremo serbio Filip Maksimovic, del ignoto FK Torlak Kumodraz (Serbia), el arquero argentino Ezequiel Muth (se formó en las divisiones inferiores de River), del Tricarico Pozzo del Sicar italiano, y el mediapunta griego/yanqui Ryan Palmbaum del Northern Michigan University.

En realidad, hace tiempo que Muth dejó de ser representado por D’Argenio. “Firmé contrato con él cuando estaba en la Reserva de River pero cayó preso y luego yo viajé a Europa a diferentes equipos, aunque económicamente no me fue bien y él me ayudó alguna vez en ese sentido”, recuerda el arquero, que ataja en el Tricarico de la quinta división de Italia.

“Con Francesco mantenemos la relación aunque una vez me miró a los ojos y me dijo que me debía una. Todavía la espero”, le contó a Infobae.

