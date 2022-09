La Federación Internacional de Ajedrez abrió una investigación tras las acusaciones de Magnus Carlsen contra Hans Niemann

Magnus Carlsen hizo acusaciones contra Hans Niemann que serán investigadas por la FIDE.

Hace varios días que el mundo del ajedrez se ha convulsionado por un escándalo que estalló tras la renuncia del cinco veces campeón mundial Magnus Carlsen en su esperada revancha ante el joven prodigio estadounidense Hans Niemann. En ese contexto, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anunció la apertura de una investigación sobre las acusaciones de trampas lanzadas por Carlsen contra Niemann.

Tres miembros de su comisión de Fair Play van a formar un grupo de investigación y podrán “consultar expertos exteriores si fuera necesario” para esclarecer las denuncias de Carlsen y el hecho de que Niemann admitiera haber hecho trampas en el pasado en partidas en línea, explicó el organismo.

Tras varios ataques velados, el noruego Magnus Carlsen acusó el lunes abiertamente a Hans Niemann de haber “hecho más trampas, y más recientemente, de lo que ha admitido públicamente”.

El noruego Magnus Carlsen, de 31 años, es cinco veces campeón mundial (Foto: REUTERS)

La saga Carlsen-Niemann sacude a este deportes desde hace tres semanas. Después de una derrota ante el joven estadounidense de 19 años, el noruego de 31 años tomó la decisión de retirarse de la Sinquefield Cup en Estados Unidos el 4 de septiembre. Unos días más tarde, el 19 de septiembre, Carlsen tuvo un gesto que dejó atónitos a todos.

El cinco veces campeón del mundo se retiró de repente de una partida contra Niemann después de haber jugado solamente un movimiento en el torneo en línea Julius Baer Generation Cup. “Sé que mis acciones han frustrado a muchos en la comunidad ajedrecística. Yo estoy frustrado. Quiero jugar al ajedrez. Quiero seguir jugando al ajedrez al más alto nivel en los mejores eventos”, explicó el jugador noruego.

Magnus Carlsen indicó que no está dispuesto a volver a enfrentarse a Niemann hasta que “la verdad salga a la luz” y explicó sus argumentos sobre el accionar dudoso de su rival: “Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas mientras me superaba con negras de una manera que creo que sólo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva.”

Hans Niemann, de 19 años, es un jugador que ha progresado meteóricamente en el mundo del ajedrez.

Niemann, de 19 años, es un jugador que ha progresado de forma fulgurante en el mundo del ajedrez, pero que ha admitido haber hecho trampas en el pasado en varias partidas en línea, cuando tenía entre 12 y 16 años.

“En el mejor interés de la comunidad del ajedrez, pedimos al público que se abstenga de toda especulación sobre los resultados y las sanciones potenciales hasta que todos los hechos disponibles sean examinados y la investigación concluya”, señaló Salomeja Zaksaité, presidente de la comisión de Fair Play de la FIDE, en un comunicado.

