Un casamiento con una influencer, el auto prendido fuego y los vínculos con la mafia: la escabrosa historia que mantiene en vilo al Ajax

Ihattaren surgió en el PSV donde pasó a la Juventus. Actualmente está cedido al Ajax (Foto: REUTERS)

Los problemas que los futbolistas suelen tener de la línea de cal hacia afuera, suelen impactar de manera negativa en el rendimiento de los mismos a la hora de defender la camiseta del club con el cual tienen contrato. Sin embargo, la situación que está atravesando Mohamed Ihattaren en el Ajax rompe cualquier antecedente al estar bajo observación de la policía local por presuntos conflictos con la mafia local que sumó un inesperado capítulo en el inicio de la semana.

Según informó el medio neerlandés De Telegraaf, un automóvil perteneciente al jugador del Ajax fue incendiado durante la noche del lunes en Utrecht, su ciudad natal. Alertado por una patrulla policial, los bomberos intervinieron rápidamente para controlar el fuego que dañó el Porsche Panamera gris valorado en cerca de 177 mil euros que pertenece al futbolista de 20 años .

Los informes de la investigación indican que el incidente tuvo lugar alrededor de las tres mañana en el distrito de Kanaleneiland, un día después que Mohamed Ihattaren haga público su casamiento con la influencer y celebridad de TikTok, Yasmine Driouech. “Los celos están en el aire. Afortunadamente, el auto es fácilmente reemplazable”, publicó el centrocampista ofensivo en sus redes sociales, cedido desde principios de año por la Juventus al poderoso club de Amsterdam.

Mohammed Ihattaren confirmó la propuesta de matrimonio con la tiktoker Yasmine Driouech

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer este incendio mientras se espera la llegada de las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona del delito. Lo cierto es que en los últimos meses, Ihattaren fue objeto de “graves amenazas” por parte de individuos vinculados a la mafia de la ciudad y hasta en un momento desde el Ajax se especuló con una estrecha cercanía entre el protagonista y el grupo organizado. Además, confirmar su relación con Yasmine: investigan la línea de hipótesis sobre un presunto nuevo conflicto por los celos que generó su vínculo con esta famosa mujer.

El pasado mes de julio, la ex promesa del PSV Eindhoven no fue citado a la pretemporada del Ajax en Austria a causa de este misterioso contexto. El club y las autoridades le aconsejaron al jugador que dejara de frecuentar las instalaciones de la institución acompañado y que limitara sus apariciones públicas. “Todos estamos preocupados por Mo. Por supuesto que lo acompañamos, somos un club de fútbol. Pero algunas cosas van más allá del deporte”, explicó en su momento el ahora ex director técnico Gerry Hamstra.

A principios de agosto, Ihattaren inició un programa de entrenamiento individual para mantenerse en forma al no haber estado en la preparación junto a todos sus compañeros de plantel. Los dirigentes del cuadro neerlandés analizaron la posibilidad de romper su contrato. Desde entonces, no jugó ni un solo minuto. El entrenador Alfred Schreuder no lo tiene en cuenta para esta temporada y el número 27 no figura en la lista de inscritos para la Champions.

El Porsche Panamera amaneció incendiado en las calles de Utrecht (Grosby)

Si le faltaba algo al futbolista, el incendio de su Porsche está lejos de aliviar las tensiones. Sobre todo porque su hermano, Yassir, vivió la misma situación la semana pasada con su BMW Serie 3, al que también le prendieron fuego de manera inesperada. Su cesión finaliza el 31 de diciembre y al tener contrato hasta 2025 con la Juventus, deberá regresar a Italia para afrontar el año entrante. Desde su arribo a Ámsterdam, sólo disputó cuatro minutos oficiales durante la final de la Copa de Holanda ante el PSV en abril.

