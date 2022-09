Una ex estrella de la Roma criticó duramente a Batistuta: “No pagaba el café ni saludaba a los camareros”

La crítica de Antonio Cassano a Gabriel Batistuta

No es la primera vez que el nombre de Antonio Cassano aparece en el radar por lanzar una dura crítica. _El ex delantero italiano cargó contra Gabriel Batistuta, con quien compartió plantel en la Roma desde mediados de 2000 hasta principios de 2003, y lo acusó de tener malos modos, además de revelar cuánto ganaba el goleador por mes durante su paso por el Giallorossi.

En el marco del podcast Muschio Selvaggio, Cassano nombró al Bati y a Marco Delvecchio como los peores compañeros que tuvo durante su extensa y exitosa carrera como futbolista. “Cuando Batistuta llegaba a Trigoria (ciudad deportiva de la Roma) no pagaba el café ni saludaba a los camareros. En esa época él ganaba diez millones de euros. Diez”, subrayó el ex atacante ante la atónita mirada de los conductores. A continuación, el rapero italiano Fedez cerró el segmento con un dardo para el argentino: “Pagá el café, mierda”.

Sin embargo, Bati no fue el único símbolo del cuadro de la capital italiana en recibir críticas de parte del ex delantero. “Fui a la Roma por Francesco. Elegí la Roma en lugar de la Juventus por Totti. Me encantaba jugar con él. Tenía una relación maravillosa. Después de dos años, cuando tenía 20, tuve una pelea y lo mandé a la mierda. Un amigo mío, en el que yo confiaba, me dijo ‘él ganó 100.000 euros y tú te llevaste 10.000″, comentó indignado.

Antonio Cassano durante su paso por la Roma (Foto: Shutterstock)

Ya en su momento, el máximo ídolo de la Roma atacó a Cassano y sus actitudes por “masacrar” a los compañeros que rendían mal dentro del campo de juego. “Les tomaba el pelo. Bueno, no les tomaba el pelo, sino que los masacraba directamente, que es algo diferente. Salvo a mí, a Batistuta o Samuel, a los demás los masacraba. Zebina, Delvecchio, Tommasi… Cuando ellos fallaban un pase, les decía ´eres un paquete, vete a trabajar en la farmacia´. Te hacía comprender qué personalidad tenía”, reveló Totti.

Surgido de la cantera juvenil del Bari, Antonio se trasladó muy joven a la Roma, equipo con el que ganó la Supercopa Italiana 2001, antes de pasar en enero de 2006 al Real Madrid. A su regreso a Italia, el ex punta vistió las camisetas de la Sampdoria, el Milan, el Inter y el Parma, antes de volver al club genovés para cerrar su carrera en 2017. Cassano, apodado “Fantantantonio” por sus seguidores, jugó con la selección de Italia desde 2003 y en 2012 fue subcampeón de Europa.

