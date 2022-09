Denver Nuggets sorprendió al explicar por qué no renovó el contrato de Facundo Campazzo: qué sucederá con su futuro en la NBA

Los Denver Nuggets confirmaron por qué no le renovaron a Campazzo (Getty Images via AFP)

El futuro de Facundo Campazzo genera incertidumbre para los fanáticos del básquet. Tras lograr el título de la Americup con la selección argentina luego de vencer a Brasil en la final, el base cordobés regresó a su Córdoba natal junto a su familia a la espera de novedades y conocer dónde jugará la próxima temporada. Cómo ya lo manifestó, su deseo es seguir en la NBA.

A la espera de novedades, los que dieron la versión de por qué no decidieron renovarle al número 7 fueron los Denver Nuggets. Calvin Booth, mánager general de la franquicia de Colorado, brindó detalles durante el Media Day de la NBA. “Queríamos intentar ser un equipo un poco más grande y no pensamos que fuera absolutamente necesario tener un verdadero base como Facu así que tomamos la decisión de movernos en una dirección diferente”, analizó el directivo.

Acto seguido, Booth expresó su gratitud con el paso de Campazzo por Denver y dejó una frase sobre el valor que tuvo el paso del cordobés por el equipo. “Facu dio su alma y corazón cuando estaba aquí. Era querido en el vestuario”, agregó en un video que subió el periodista Sebastián Hernández en sus redes sociales.

Es importante recordar que durante la temporada pasada, Facundo quedó como el tercer base del plantel por decisión de Michael Malone. El entrenador de los Nuggets prefirió darle su lugar en la rotación al joven Bones Hyland, por lo que el ex Real Madrid perdió minutos.

Las estadísticas demostraron lo que fueron los últimos meses para Campazzo en la NBA. Después de la pausa por el All Star Game, cuando estuvo a un paso de ser canjeado a otro equipo pero finalmente no se encontró lugar para ser traspasado, Facu sólo vio acción en 11 de 24 partidos con un promedio de 8 minutos en cancha. Y en la serie contra Golden State alcanzó a jugar 13 minutos en total -no ingresó en los juegos 1 y 4 de la eliminatoria-.

El base cordobés jugó las últimas dos temporadas en la NBA

Frente a la elección de Malone de aprovechar la capacidad atlética y anotadora de Hyland, sumado a que para la temporada que está por comenzar estará de regreso Jamal Murray -la otra estrella que tienen los Nuggets y que se perdió todo la campaña por lesión- junto a Michael Porter Jr. Además, la organización decidió efectuar varios cambios en el roster para mejorar con el objetivo de volver a ser protagonista en la Conferencia del Oeste.

Hay que destacar que en su temporada como novato en la NBA, que fue la 2020-2021, el número 7 promedió 6.1 puntos, 2.1 rebotes y 3.6 asistencias en casi 22 minutos de juego de promedio para Campazzo. En la campaña siguiente, a pesar de comenzar con buenas actuaciones, su producción disminuyó y terminó con los siguientes números: 5.1 puntos, casi 2 rebotes y 3.4 asistencias en 18 minutos por partido.

Hace un par de meses, el base cordobés fue contundente en su mirada sobre lo que desea para su futuro, pero también dejó en claro que si la oferta esperada no llega, podría seguir su carrera en otro lugar. “Mi deseo es mantenerme en la NBA, pero tampoco obsesionarme, ¿no? Si no hay ofertas que me convenzan o no hay un rol claro o ese tipo de cosas, no me voy a poner terco en ese sentido”, confesó en una charla íntima con Infobae.

A pocas horas del inicio de los campus de entrenamiento para los equipos de la NBA, la fecha a seguir serán las primeras semanas de octubre, donde las franquicias cerrarán sus planteles para afrontar la nueva temporada. ¿Y si no llega la oferta? Facundo podría volver a jugar a Europa. Y todos los caminos conducen a que el Real Madrid podría ser la primera opción para el cordobés.

