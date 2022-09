“Sin pretextos”: Checo Pérez aceptó problemas de adaptación en el monoplaza de Red Bull (Foto: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert)

Uno de los temas más sonados alrededor de Checo Pérez en las últimas semanas es el de su baja de rendimiento a bordo de Red Bull, el cual ha sido vinculado con una falta de compatibilidad con su monoplaza, pues se ha alejado de su estilo de manejo con las últimas actualizaciones.

Junto a esta situación se sumó el diferente suelo que empezaron a motar en el auto de Pérez y que, de acuerdo con Christian Horner, le estaría mermando en menos de una décima de segundo sus tiempos, tanto en clasificación como en carrera, por lo que el entorno de mexicano se llenó de pesimismo por la forma en que terminaron sus posibilidades de campeonato.

Frente a esta situación, Sergio fue cuestionado en entrevista con Inter.mx, donde Diego Mejía y Juan Fossaroli ahondaron en su adaptación con el auto y en especial con la famosa “puesta a punto” en un fin de semana, donde se realiza la mejor configuración posible del monoplaza de acuerdo con las condiciones del circuito y del piloto.

El estilo de manejo de Checo Perez es distinto al de Verstappen, por lo que la orientación del auto fue en dirección a las condciones del neerlandés (Foto: REUTERS/Christian Bruna)

“En las últimas carreras, conforme ha ido evolucionando el auto se me ha ido alejando. Quizás no me he adaptado tan bien al nuevo auto, pero es algo que está en mí y que estoy trabajando muy fuerte para regresar”, expresó Checo Pérez el pasado 22 de septiembre, con una frase con la que dejó en claro que las actualizaciones no favorecieron a su estilo de manejo.

“En los últimos grandes premios paso el fin de semana adaptándome o buscando adaptarme al nuevo auto y eso ha complicado un poco más las cosas”

De esta forma el tapatío explicó que no está cómodo con el monoplaza y que el hecho de buscar la mejor cofiguración posible cada fin de semana le ha mermado en el campeonato; sin embargo, negó que se trate de algún tipo de excusa y entonó una especie de mea culpa, pues afirmó que debe trabajar para resolver esta situación.

“Tampoco esto es algo nuevo en la F1, ha pasado muchas veces (el tener un piloto que se acomoda mejor al auto). Está en mí, para nada estoy poniendo ningún pretexto, al contrario, estoy trabajando más que nunca. Quien me conozca sabe perfectamente que le voy a dar la vuelta a esto, como lo he hecho cada vez que las cosas se ponen difíciles. Estoy seguro que voy a cerrar fuerte el año”, sentenció el conductor de Red Bull Racing.

Checo Pérez junto a su ingeniero de carrera, Hugh Bird, dentro del garage de Red Bull (Foto: REUTERS/Christian Bruna)

¿Cuáles son las diferencias entre el auto de Checo Pérez y el de Max Verstappen?

De acuerdo con las palabras del propio Checo Pérez, sí hay elementos distintos entre los dos autos, pues aunque especificó que no son muchos, sí dejó en claro que el suelo de ambos son diferentes y adelantó que así continuará para las siguientes carreras.

“Hay pequeñas diferencias (con el auto de Max), él está bastante más cómodo de lo que yo estaba a principio de temporada”, afirmó el tapatío, a quien se le ha complicado explotar el máximo de un auto que ahora tiene mayor sobreviraje en las curvas.

Estas palabras respecto al fondo plano del monoplaza; sin embargo, para que la comodidad de Checo con su RB18 se haya alejado tanto, gran parte de los motivos pasó por el balance de peso con el que quedó conformado el auto, el cual perdió alrededor de 10 kilos desde el inicio de temporada.

Se especula que con las modificaciones haya quedado un mayor peso en el eje delantero, lo que produce mayor sobreviraje en las curvas, uno de los efectos que más favorece el estilo de conducción del neerlandés y que ahora va en detrimento de Sergio.





