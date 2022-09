“Me da lo mismo”: Checo Pérez habló sobre la pelea por el subcampeonato de Fórmula 1 (Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La temporada 2022 de Fórmula 1 está a punto de encarar su recta final y salvo una auténtica catástrofe, Max Verstappen será campeón por segunda vez consecutiva y le dará a Red Bull su sexto Mundial de Pilotos, por lo que el la gran expectativa ahora radica en el subcampeonato.

Charles Leclerc marcha en la segunda posición con 219 puntos, seguido por Checo Pérez con 210 unidades, George Russell, quien se ubica cuarto con 203 puntos, y finalmente Carlos Sainz con 187 puntos, por lo que en las últimas seis carrera se definirá la apretada lucha por el subcampeonato, algo que sería histórico para México en caso de que lo consiguiera Sergio.

A pesar de este aliciente, en la última entrevista proporcionada por el piloto de 32 años dejó en claro que no es un tema que le importe demasiado, pues ahora mismo busca retomar su mejor versión, acomodarse de nueva cuenta en el monoplaza y regresar con todo el impulso para el campeonato en 2023.

Checo Pérez tuvo su momento más alto de la temporada en el GP de Mónaco, donde consiguió la victoria sobre Carlos Sainz y Max Verstappen (Foto: Red Bull Content Pool)

“Es importante cerrar fuerte, regresar a las victorias... el campeonato es prácticamente un hecho que Max lo ganará y quedar segundo o tercero me da lo mismo, ahora quiero regresar a un nivel competitivo y ganar carreras para cerrar fuertes el 2022 y en 2023 iniciar fuertes y volver a intentarlo”, afirmó el mexicano en conversación con Inter.mx, donde fue entrevistadio por Juan Fossaroli y Diego Mejía.

De acuerdo con el tapatío, es crucial retomar la comodidad que tuvo a principios de temporada con su monoplaza, pues aseguró que se alejó de sus manos con las últimas actualizaciones y se encuentra tarbajando al máximo para poder cerrar en la punta de la parrilla.

“En las últimas carreras, conforme ha ido evolucionando el auto se me ha ido alejando. Quizás no me ha adaptado tan bien al nuevo auto, pero es algo que está en mí y que estoy trabajando muy fuerte para regresar”, afirmó Sergio Pérez, quien aprovechó para aclarar que no está poniendo ningún tipo de excusa.

Checo Pérez sobre la configuración del auto: “No es pretexto”

El mexicano puso especial énfasis en asegurar que se encuentra trabajando para adaptarse al auto y evitar que se le escape Max Verstappen en los tiempos de vuelta, pues explicó que ha sio complicado porque todo el fin de semana busca respuestas.

“En los últimos grandes premios paso el fin de semana adaptándome o buscando adaptarme al nuevo auto y eso ha complicado un poco más las cosas (...) No estoy poniendo ningún tipo de pretexto, al contrario, estoy trabajando más que nunca y quien me conozca sabe perfectamente que le voy a dar la vuelta a esto, como lo he hecho cada vez que las cosas se ponen difíciles. Estoy seguro que voy a cerrar fuerte el año”, sentenció al respecto.

De igual forma, Checo no ocultó su sueño por conquistar el Gran Premio de México, el cual está programado para el próximo 30 de octubre, fecha en la que intentará mejorar el resultado que obtuvo en 2021 cuando se subió al podio en tercer lugar.

Checo Pérez hizo historia en el GP de México 2021, pues se convirtió en el primer mexicano en subirse al podio dentro de su país (Foto: REUTERS/Francisco Guasco)

“Mi prioridad es llegar en un momento muy bueno en mi temporada. Sueño con ganar el Gran Premio de México. Esperemos que todos nos salga muy bien en estas dos carreras para llegar fuerte a América”

De esta forma Pérez explicó cómo ha vivido estas últimas semanas en la Fórmula 1, en especial sobre los problemas en el monooplaza que lo alejaron del campeonato; sin embargo, lejos de mostrar pesimismo, ilusionó a su afición con un 2023 mucho más sólido y consistente.

Cabe recordar que Checo Pérez todavía tiene contrato con Red Bull y seguirá bajo las órdenes austriacas hasta la temporada 2024, por lo que todavía tiene dos oportunidadess aseguradas de ser campeón del mundo.

SEGUIR LEYENDO: