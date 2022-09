El error más preciso, la broma con Nadal y el abrazo entre lágrimas con su equipo: las perlitas en el adiós de Roger Federer

Roger Federer se despidió del tenis profesional con una presentación en el dobles de la Laver Cup en compañía de su histórico amigo y rival Rafael Nadal. La dupla de leyendas cayó a los norteamericanos Jack Socke y Frances Tiafoe en un partido con un nivel interesante de los cuatro protagonistas pero que estuvo marcado lógicamente por la emoción vinculada a Su Majestad.

La primera jugada que llamó la atención en el duelo fue durante su primer saque, con el encuentro 1-1 y el game 40-15. El ganador de 20 Grand Slam intentó cerrar su servicio con una pelota que a priori parecía sencilla, definió con potencia desde su derecha y parecía que era punto para su team. Pero desde el banco rojo el entrenador John McEnroe protestó entre risas al mismo tiempo que Roger marcaba su falla. La pelota pasó por un lugar insólito: un pequeño hueco por debajo del fleje blanco de la red. No significó demasiado para el marcador, ya que en la siguiente bola ganó y se pusieron 2-1 arriba.

* El golpe de Federer pasó por el espacio más insólito

Él fue el encargado de cerrar el primer set con una delicadeza en la red que rompió el 40 iguales a su favor y luego con un golpe potente que Sock terminó dejando en la red para cerrar un primer set que se extendió por 42 minutos. Inmediatamente después de esa pelota definitoria, Rafa avisó que iba al baño a su equipo y desató las risas hasta del propio Roger, que finalmente también decidió ir a los vestuarios.

* El punto para ganar el primer set y una broma de Nadal en el banco

Se los notó cansados físicamente a ambos en el 11° game del segundo set, que se extendió por diez minutos y en el que debieron seis bolas de break para finalmente ponerse 6-5 adelante en el tanteador tras una falla de Sock. Aunque finalmente tuvieron que acudir al tie break, donde expusieron su merma física al perderlo por 7-2.

En el match tie break, se mostraron fortalecidos mentalmente para dar batalla contra un Tiafoe que a sus 24 años está 19 del ranking y un Sock que con 29 años se ubica 129 del singles, pero está 43 en dobles. En ese tramo, Roger metió un ace clave para ponerse 6-5 y que puso los pelos de punta en el estadio, incluido al propio suizo que festejó con un pelotazo contra el piso.

* Un match point fallado por la pareja Federer-Nadal

Fueron, en total, más de 2 horas y 15 minutos de juego para celebrar esta despedida de la leyenda de 41 años. Un espectáculo a la altura del hito histórico. Su magia, intacta todavía, volvió a aparecer para el 7-7 cuando cruzó una pelota casi no look que festejó con emoción. Ese mismo sentimiento se apoderó de todo el O2 de Arena cuando Roger sacó para match point con el marcador 9-8, aunque no prosperó esa oportunidad porque los representantes de Team World se impusieron 11-10. ¿La despedida? Entre lágrimas con todos sus compañeros de equipo.

* La emoción de Roger Federer tras su último partido

Rafa y Roger, que se enfrentaron 40 veces en el circuito con 24 victorias del español, ya habían sido compañeros de dobles en la edición del 2017 de la Laver Cup –la primera de la historia– cuando vencieron 6-4, 1-6 y 10-5 a Sam Querry y Sock. La dupla denominada Fedal saltó a la cancha con un 2-1 a favor del Team Europe que ellos representaron tras las victorias de Stefanos Tsitsipas (ante Diego Schwartzman) y Casper Ruud (vs. Sock), además de la caída previa de Andy Murray (contra Alex de Miñaur).

El suizo acumulaba más de un año sin presentarse en una cancha de tenis profesional porque su última vez antes de correrse del circuito por la lesión en su rodilla se había desarrollado durante el 7 de julio del 2021 cuando el polaco Hubert Hurkacz lo superó por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 en los cuartos de final de Wimbledon, marcando su primera derrota en tres sets en el All England Club en 19 años. Entre enero del 2020 y esta Laver Cup, el legendario deportista sólo había podido disputar 20 encuentros a raíz de las distintas recuperaciones de rodilla que atravesó con el objetivo de poder seguir compitiendo, algo que finalmente no pudo lograr.

* Así fue la salida de Roger y Rafa al terreno de juego

