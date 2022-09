Roger Federer dará su última función en el tenis profesional en el dobles de la Laver Cup con Rafael Nadal: hora y TV

Rafael Nadal y Roger Federer conformarán el equipo de dobles en el primer día de la jornada de la Laver Cup (Foto: Reuters)

El O2 Arena de Londres será el estadio que quedará para siempre en la historia por albergar uno de los eventos más significativos en el tenis: Roger Federer le pondrá un punto final a su trayectoria deportiva en el primer duelo de dobles de la Laver Cup en compañía de otra leyenda, Rafael Nadal. Los destacados jugadores del Team Europe jugarán el cuarto partido del primer día del certamen de exhibición contra los norteamericanos Jack Sock y Frances Tiafoe, representantes del Team World.

El horario de inicio pautado para este duelo estará asociado a la duración del enfrentamiento que previamente mantendrá el británico Andy Murray contra el australiano Alex de Miñaur en el tercer juego del día. Se prevé que ese choque se desarrolle a las 19 de Londres (15hs de Argentina), por lo que Su Majestad y Rafa deberían aparecer sobre la cancha al menos una hora más tarde.

El representativo europeo ya está 2-0 arriba tras las victorias del noruego Casper Ruud ante Sock (6-4, 5-7 y 10-7) y el sólido triunfo del griego Stefanos Tsitsipas sobre el argentino Diego Schwartzman (6-2 y 6-1).

Cabe destacar que los duelos son más cortos que los que habitualmente se desarrollan en el circuito profesional ya que le dan el punto al ganador de dos sets, aunque si hay igualdad en los dos primeros parciales se desarrolla un super tie break (es hasta 11). Por ejemplo, las primeras dos presentaciones de la jornada tuvieron una duración de 1 hora 50 minutos y 1 hora 17 minutos.

Es decir, la hipótesis es que Murray-De Miñaur no debería extenderse más allá de dos horas. En este contexto, Nadal-Federer vs Sock-Tiafoe será entre las 20.30 y las 21.30 de Londres aproximadamente (16.30 a 17.30 de Argentina).

Roger ya estuvo presente en el estadio londinense durante el inicio de la acción de este torneo exhibición que nació en el 2017 gracias a su impulso. Durante la presentación de los equipos, Federer saltó en el último lugar detrás de Tsitsipas, Murray, Ruud, Nadal y Novak Djokovic ganándose una imponente ovación de los miles de espectadores presentes.

Si bien estrictamente será la despedida de Su Majestad del tenis profesional, las estadísticas indicarán que el suizo de 41 años jugó su último partido en el circuito fue el 7 de julio del 2021 cuando el polaco Hubert Hurkacz lo superó por 6-3, 7-6 (4) y 6-0 en los cuartos de final de Wimbledon, marcando su primera derrota en tres sets en el All England Club en 19 años.

El entrenamiento del Big Four antes de la primera jornada (Foto: Reuters)

A más de un año de aquel suceso, y a una semana del anuncio oficial de su despedida del tenis, el legendario jugador ya entrenó con sus compañeros de equipo en la Laver Cup que tiene una particularidad ya que está conformado por el reconocido Big Four que dominó el circuito en las últimas dos décadas.

La maldita lesión en la rodilla impidió ver la mejor versión de Roger durante los últimos años y lo terminó empujando al retiro, más allá de que intentó recuperarse durante los meses pasados con el deseo de retornar a Wimbledon o al abierto de Basilea en su país. No logró mejorar y decidió dar un paso al costado en la Laver Cup que él mismo impulsó en el 2017 en Praga.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mi estaba claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, explicó en el comunicado que viralizó la semana anterior.

Ganador de 103 títulos en singles, entre los que se destacan los 20 Grand Slam (8 Wimbledon, 6 Australia Open, 5 US Open y 1 Roland Garros), la trayectoria de un mito del tenis se cerrará con 1251 victorias y apenas 275 derrotas, además de ostentar el récord de liderar el ranking mundial a lo largo de 310 semanas (solamente superado por Djokovic, con 373).

Entre enero del 2020, tras llegar a semifinales del Australian Open, y julio del 2021 cuando cayó en Wimbledon, Roger apenas saltó a cancha en 20 ocasiones, incluyendo una derrota en la primera ronda del ATP 250 de Suiza ante el español Pablo Andújar y dos caídas en sus segundos partidos del torneo en Doha y Halle.

Horario de inicio de la acción del día: 19hs de Londres (Andy Murray vs. Alex de Miñaur)

Horarios de Latinoamérica: 15hs (Argentina - Uruguay - Chile) / 14hs (Venezuela - Paraguay) / 13hs (México - Colombia - Perú - Ecuador)

Horario aproximado del partido de Federer: 16.30 hs (Argentina - Uruguay - Chile) / 15.30 hs (Venezuela - Paraguay) / 14.30hs (México - Colombia - Perú - Ecuador)

TV: ESPN 2

SEGUIR LEYENDO: