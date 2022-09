Paseo americano en la primera jornada de la copa Presidente

Los estadounidenses Max Homa y Tony Finau festejan luego de haber derrotado a la dupla internacional del chileno Mito Pereira y el canadiense Taylor Pendrith

No hubo sorpresas en el primer día de la edición 14 de la Presidents Cup. El histórico dominio de Estados Unidos en los foursomes volvió a quedar demostrado y el resultado es de 4 a 1 en favor de los locales.

Trevor Immelman, capitán del Team Internacional, decidió mandar a sus dos parejas más fuertes en los primeros dos partidos para ver si podía poner un punto rápido en el tablero. No funcionó la estrategia, básicamente porque el dúo australiano Adam Scott y el japonés Hideki Matsuyama jugaron muy mal. Sobre todo Scott, que estuvo errático desde el tee de salida y lo metió a su compañero en problemas casi todo el día, pero que además no embocó los pocos putts que tuvo. Esa combinación contra una sólida pareja como la de Cantlay/Schauffele es sinónimo de paliza y así fue como ese primer match terminó en el hoyo 13. Al jugarse por hoyos, si un equipo lleva una ventaja de 6 hoyos ganados y quedan solo 5 por disputar el match termina porque ya no hay forma de que el resultado se revierta. Así este match tuvo un resultado de 6 y 5.

Scottie Scheffler sale del bunker en el hoyo 15th durante la jornada de ayer en el Quail Hollow Club en Charlotte

Luego de ese primer baldazo de agua fría para Immelman, el resto de los partidos fueron mucho más parejos y algunos resultados pudieron ser bien diferentes, pero ya sabemos que en estos matchs a 18 hoyos un putt embocado en el momento justo hace toda la diferencia. Eso pasó en el segundo partido cuando Spieth y Thomas llegaron ganando por 1 al tee del 15. Allí los norteamericanos tiraban para par desde 7 metros, mientras que sus rivales lo hacían desde mucho más cerca. Thomas embocó primero, Conners falló desde 2 metros, y un partido que podía ir igualado con 3 por jugar quedó en favor de los locales por 2. El partido finalizó en el 17 y Estados Unidos puso el marcador 2-0. Atrás el novato Cameron Young embocó un putt muy largo en el 17 y junto a Colin Morikawa le dieron el tercer punto a USA al vencer a la pareja coreana de Lee y Kim.

Ayer les decía que los últimos dos matches eran los más probables que cayeran para el lado de Estados Unidos y fue todo lo contrario. Kim y Davis eran los dos jugadores que llegaban en peor forma y se enfrentaban al número 1 y al 12 del mundo. No arrancaron bien los visitantes, pero de a poco se fueron asentando y Kim embocó un gran putt en el 16 para mantener el match igualado. En el siguiente capítulo fue su compañero el que pegó un gran segundo y el birdie los dejó al frente por primera vez en el día. Un sólido par en el último hoyo le dio el primer punto a los visitantes. En el partido final el chileno Mito Pereira y el canadiense Taylor Pendrith pelearon todo el día, al principio contra los nervios lógicos del debut, y luego contra una muy buena pareja como son Tony Finau y Max Homa. Finau ganó dos semanas seguidas en el PGA Tour a fines de julio y su compañero viene de ganar la semana pasada en el torneo que abrió la temporada 22/23 del PGA Tour. Así todo los internacionales se las ingeniaron para llegar igualados al tee del 18, pero Pereira pegó un muy mal golpe de salida y Pendrith no pudo embocar el putt desde 3 metros para salvar el empate.

El golfista estadounidense Sam Burns festeja su tiro luego de una jornada redonda para su equipo

Hoy viernes habrá otros 5 partidos, pero esta vez será a la modalidad conocida como FourBall. Esto significa que cada uno juega su propia pelota y la mejor de cada bando en cada hoyo es la que cuenta. Aquí es mucho más fácil hacer birdies y para ganar un match harán falta muchos. Será rarísimo ver ganar un hoyo con par por la sencilla razón que es poco común a este nivel que ambos jueguen mal un hoyo. Ambos capitanes hicieron cambios en las formaciones de sus equipos y al final de la segunda jornada todos los integrantes de ambos equipos habrán jugado por lo menos un partido. El colombiano Sebastián Muñoz y el sudafricano Christian Bezuindenhout tendrán su lugar, mientras que del otro lado Billy Horschel y Kevin Kisner verán acción por primera vez en la semana. Algunos de los que no jugaron bien el jueves vuelven a la cancha, el caso de Scott, pero esto era algo sabido. Es muy probable que el australiano juegue todas las sesiones y su juego debería ser una catástrofe para que Immelman lo siente.

La transmisión empieza más temprano el viernes porque con los 4 jugadores jugando su propia pelota todo se hace más lento. Cualquier partido que llegue al 18 demorará por lo menos 5 horas y media. A partir de las 11.30 hora del este de USA estaremos por la pantalla de Golf Channel para llevarles todo lo que ocurra en la cancha de Quail Hollow. Mientras tanto les dejo los partidos de la segunda jornada para que vayan palpitando. Por ahora el resultado es 4-1 en favor de los locales.

Adam Scott/Cameron Davis vs Jordan Spieth/Justin Thomas

Sungjae Im/Sebastian Muñoz vs Scottie Scheffler/Sam Burns

Mito Pereira/ C.Bezuidehout vs KevinKisner/Cameron Young

Hideki Matsuyama/Tom Kim vs Patrick Cantlay/X.Schauffele

Corey Conners/Taylor Pendrith vs Billy Horschel/Max Homa