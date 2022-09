La nueva experiencia de Javier Saviola como entrenador del Barcelona: su relación con Xavi y el “rotundo cambio” en su vida

Javier Saviola comienza su carrera como entrenador en el “Juvenil A”, el tercer equipo del Barcelona

Javier Saviola, ex delantero de River, Barcelona, Real Madrid y la selección argentina comienza su carrera como entrenador en el “Juvenil A”, el tercer equipo del club blaugrana, como asistente de Oscar López, y hace un repaso de lo que le genera este trabajo, de su incondicionalidad con los jóvenes, que le hacen recordar a su debut con los “Millonarios” y de la actualidad de River y del seleccionado, con miras al Mundial de Qatar.

- ¿Cómo es esta nueva experiencia de estar a cargo de un plantel del “Juvenil A” de las divisiones inferiores del Barcelona?

- Estoy muy contento. Es el primer año que trabajo con juveniles y es un lindo desafío para mí. El cuerpo técnico, en general, tiene mucha experiencia en todo esto y se trata de un grupo espectacular y me está ayudado a la adaptación.

- ¿Es muy distinto a todo lo que viviste antes?

- Es todo nuevo. Nada que ver a cuando uno se movía entre profesionales. Todo es diferente con juveniles en edades tempranas, aunque yo debuté en Primera a los 16 años, y puedo comprender la mentalidad y las ilusiones de estos chicos que están entre los 15 y los 19. Además de lo futbolístico, está lo psicológico, porque es difícil llegar a la Primera, y estos chicos sienten que está cerca de cumplir su sueño. Algunos, incluso, van a veces a entrenarse con el Barcelona Athletic (Barcelona B).

- Con tanta presión de jugar en un equipo con tanta tradición, tan elogiado por su cantera, por lo que siempre fue “La Masía”, ¿se nota una presión de su entorno por llegar, de sus familias, de los sponsors o de ofertas que seguramente les llegan desde otros clubes poderosos para irse?

- Este grupo de trabajo lo tiene claro y no se deja involucrar a ningún familiar. Nadie puede pasar a los entrenamientos. Ni siquiera los familiares. Eso está muy metido en el “Mundo Barça”. No hay nada externo, sólo lo que se vincula con el club.

Saviola con Messi cuando eran parte del plantel de Barcelona

- ¿Está muy presente el “ADN Barça”? Se dijo que en los últimos años eso se había perdido en la cantera azulgrana cuando era un signo identitario…

- Sí, totalmente. Eso volvió y hay un grupo de metodología que intenta que los equipos como el nuestro jueguen de la misma forma que la Primera. La idea es que cuando los chicos lleguen, ya tengan bien claro cómo hay que jugar, con la misma base.

- Ya desde tus tiempos de jugador eras muy amigo de Xavi Hernández y ahora que los dos están trabajando como entrenadores del Barcelona en distintas categorías, ¿tienen contacto? ¿Se ven seguido?

- Tenemos bastante contacto telefónico y lo veo más seguido cuando él o yo vamos a la ciudad deportiva. A veces estamos sin mucho tiempo y no nos encontramos mucho fuera del fútbol, pero ya quedamos en que nos tenemos que encontrar.

- En tu equipo del Juvenil “A”, el tercero en el orden de todos los equipos del Barcelona, tenés a Lamine Yamal, del que se habla maravillas. ¿Qué tal es este chico?

- Sí, lo tenemos nosotros. Es un grandísimo jugador, con características especiales para su edad, y estamos haciendo un trabajo psicológico y táctico para adaptarlo a todo lo que va a venir. Él no es ajeno a todo lo que se habla, lo vienen a ver constantemente y hay que manejarlo con tranquilidad y con paz.

Saviola en el mundial sub 20 con el botín de oro, por ser el mejor jugador del torneo, y el balón de oro, por ser el goleador del torneo

- Ya se entrenó días pasados con la Primera.

- Sí, Xavi nos lo pidió para verlo y creo que ese es un gran aliciente para él, se le va generando una ilusión importante y por eso hay que irlo llevando. Tanto él como otros chicos son pedidos por el Barcelona Atlético y nosotros se los vamos dando, y vamos recibiendo jugadores de ese equipo, es un intercambio constante y entonces hay que tratar de conformar un grupo de esta forma, algo que no es tan fácil.

- Claro, si los jugadores van y vienen a otras categorías, conformar un equipo cada semana para las competiciones no debe ser sencillo.

- No lo es, pero estamos acostumbrados. Al principio me sorprendió un poco cuando venía el llamado de Rafa Márquez, el técnico del Barcelona Athletic, por algunos de nuestros jugadores, y por eso, preparamos un grupo que pueda amortiguar estos cambios recurriendo a otros chicos en esos casos, como un plan alternativo. Lo importante es que es un staff preparado con Oscar López a la cabeza, que fue jugador por casi 15 años en equipos con Betis o Lazio, luego de aparecer desde la cantera del Barcelona y fue allí cuando nos conocimos.

- Te noto muy entusiasmado…

- Lo estoy. Esto generó un rotundo cambio de vida porque además, los puedo comprender. Yo debuté a los 16 años, pero desde los 15 estaba con el plantel de Primera y trato de inculcarles lo distinto de esta situación y de decirles que hay que tomarlo con humildad y respeto. Por suerte yo tuve una familia incondicional, que me transmitió un montón de valores.

Javier Saviola inició su carrera en River Plate

- Incluso, cuando vos llegaste al Barcelona en 2001 fue muy complicado porque aunque eras campeón mundial juvenil con Argentina y la gran figura de ese torneo, se te comparó nada menos que con Zinedine Zidane, que llegaba al Real Madrid y era ya una figura consagrada en Europa.

- Cierto, pero no te creas que en River no había presión. Mi primer cachetazo fue a los 16 años con River, jugar en Primera, venir de un barrio y que hubiera mucha gente esperándote a la salida. Lo que viven estos chicos es muy parecido a lo que viví yo en River y saben que tienen mi apoyo.

- Con tanta ilusión que te genera este proyecto, cuesta preguntarte si proyectás alguna vez ser técnico en Primera en algún equipo.

- Ahora estoy muy bien donde estoy. Para llegar a Primera hay que pasar por situaciones difíciles, pero me gusta muchísimo esta etapa como para pensar en otra a futuro. Esta etapa es como retratarme a mí mismo en el pasado. Quiero darles a los chicos mi experiencia, mis conocimientos, y no sabría decirte sobre mi futuro. Quiero vivir esto y ya veré lo que depare el futuro.

- ¿Seguís el fútbol argentino?

- Sinceramente, sigo mucho pero más que todo a River y es lo que todos vemos. A Marcelo (Gallardo) lo tuve primero como compañero y después como director técnico y lo veo con una seguridad increíble. No es fácil entrenar en un club como éste por tantos años y mantener esta dinámica, esa forma de jugar y eso demuestra que se puede jugar bien en el fútbol argentino. No es una casualidad que esté en la cima y con un prestigio enorme y ojalá que siga trabajando en River porque será un trampolín para el club.

- ¿Para qué está la selección argentina en el Mundial?

- Tengo mucha ilusión. Nos viene demostrando una seguridad enorme y una unión en el grupo y con jugadores de mucho nivel. Yo jugué un Mundial y es algo muy complicado, porque no hay margen de error, pero por lo que transmitió en los últimos años, por la forma que se integró a todos y por el juego, está en condiciones de hacer un gran Mundial.

Saviola con la camiseta del Real Madrid

- ¿A qué equipos ves como candidatos?

- A mí me gusta muchísimo España. Luis Enrique, su director técnico, fue compañero mío en el Barcelona y me gusta mucho su manera de hacer jugar al equipo. Después, los argentinos sabemos bien lo complicado que siempre es Alemania, y Francia tiene dos y hasta tres jugadores por puesto, pero hasta que no empiece el Mundial, algunos son favoritos y luego siempre hay alguna sorpresa con equipos que se terminan destacando inesperadamente.

- El no haber jugado partidos amistosos con selecciones europeas, ¿puede llegar a ser contraproducente?

- No creo. No habrán sido muchos partidos contra europeos, pero contra Italia se compitió muy bien en Londres y además, Argentina cuenta con la ventaja de que la mayoría de sus jugadores está en los mejores equipos europeos y coteja siempre ante ellos y conocen sus velocidades y potencias. No lo veo como una desventaja. Veo al equipo muy preparado, especialmente desde que ganó la Copa América.

- ¿Y a Messi cómo lo ves?

- A Leo es lo último que le queda por cumplir, aunque ya está entre los grandes de la historia de fútbol, y como argentinos tenemos que estar orgullosos de que dos de los más grandes, Diego Maradona y él sean compatriotas. Se lo ve muy bien, muy confiado, integrado en todos los sentidos y muy centrado. Ojalá que sea su Mundial y que nos lleve a ganar otra Copa.

- ¿Ves al Barcelona para ganar algún título esta temporada?

- Es un Barcelona muy distinto a los últimos cinco o seis años y creo que está para pelear en todos los frentes y con jugadores de un presente único como Dembélé, Lewandowski, Raphinha, muy buenos fichajes que están rindiendo de manera espectacular, y es un planteo con dos jugadores de calidad por puesto, un grandísimo equipo.

- ¿Se respira otro ambiente en el Barcelona respecto a los años anteriores?

- Definitivamente. Nosotros lo sentimos ahora. Se ve un entusiasmo como nunca antes, mucha ilusión y después de años tan duros es increíble cómo todo se dio vuelta y se piensa en positivo. Esperemos que esto ayude a ganar títulos y que todo siga así, como empezó la temporada.

