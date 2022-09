Checo Pérez preocupó por el nivel de Red Bull y advirtió el peligro de Ferrari: “No somos rápidos”

Checo Pérez preocupó por el nivel de Red Bull advirtió el peligro de Ferrari: “No somos rápidos” (Foto: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert)

Luego del auténtico paseo que tuvo Red Bull en Bélgica hace una semana, donde sus dos pilotos se colocaron en la punta y ganaron cómodamente sobre Ferrari y Mercedes, la expectativa apuntaba a un Gran Premio sin dificultades en los Países Bajos, en especial por el poco tiempo de distancia entre ambos.

Contrario a todo pronóstico, tanto Checo Pérez como Max Verstappen sufrieron durante las dos sesiones de práctica de este viernes, en donde lo más que pudieron conseguir fue una P7 para el mexicano en el turno matutino.

Verstappen incluso acabó dentro de la grava por un problema en la caja de cambios y le costó entrar en su acostumbrado ritmo, por lo que quedaron a una distancia considerable de los Ferrari y Mercedes en estas primeras configuraciones.

Ante este escenario, el piloto tapatío expresó su preocupación, analizó la situación que tiene su monoplaza y adelantó que será muy distinto a lo que pasó en el circuito de Spa-Francorchamps.

Checo Pérez bloqueando un neumático en las prácticas libres del GP de Países Bajos (Foto: REUTERS/Yves Herman)

“Es una pista bastante complicada y creo que nos falta velocidad en todo momento, ya que no hemos sido rápidos en ninguno de los sectores, así que hay que analizarlo”

Estas fueron las primeras palabras que expresó el mexicano tras finalizar la segunda sesión en la zona mixta, donde especificó en que “Ferrari luce muy fuerte en este circuito”, por lo que buscarán encontrar soluciones en la configuración para intentar competir en la Quali, pero sobre todo en carrera.

“No hemos estado tan contentos como en Bélgica, por lo que hay cosas que tenemos que mirar para asegurarnos de que lo unimos todo para estar en la batalla para la Quali”, señaló el mexicano de 32 años, quien reafirmó que simplemente no han sido rápidos este viernes.

Checo también añadió que tuvo problemas para marcar su vuelta rápida debido al tráfico y adelantó problemas de degradación en los neumáticos, por lo que será fundamental una buena gestión para aportar más alternativas a los ingenieros.

“Hoy he tenido mucho tráfico, me he encontrado con uno de los Ferrari en mi vuelta rápida y no he podido comprobar mi neumático blando, por desgracia, sin tener que provocar un incidente. La degradación parece ser bastante alta en las tandas largas, así que será interesante ver lo que somos capaces de hacer con la estrategia. Sin duda, tenemos que mejorar para la clasificación de mañana”, sentenció.

De esta forma el tapatío tendrá que remar contra corriente para volver a pelear los primeros puestos, tanto en clasificación como en carrera, pues no solo Ferrari dominó los tiempos de la segunda sesión, sino que estuvieron seguidos de cerca por los Mercedes de Hamilton y Russell, quienes antes habían finalizado P1 y P2 en la primera práctica.

Ferrari y Mercedes podrían complicar la buena racha de victorias para Red Bull en el circuito de Zandvoort (Foto: REUTERS/Eric Bolte)

Sergio Pérez buscará iniciar su remontada al ritmo de Verstappen desde este fin de semana en el circuito de Zandvoort, por lo que correrá en la casa de su compañero de equipo y que tan buenos recuerdos le dejó hace un año, cuando fue elegido piloto del día tras una espectacular remontada.

La carrerá será este domingo 4 de septiembre a las 8:00 horas, en tiempo de la Ciudad de México; misma hora que la clasificación, la cual se disputará un día antes.





