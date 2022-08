El entrenador del PSG argumentó su decisión de reemplazar a Messi frente al Mónaco

El entrenador francés hizo una demostración de autoridad al sacar a Lionel Messi (Foto: Reuters)

Una de las grandes escenas de la última jornada del fútbol europeo tuvo como foco el empate 1-1 entre el París Saint Germain y Mónaco. La cara de Lionel Messi al ser reemplazado a falta de cinco minutos para el final del duelo en el Parque de los Príncipes tuvo repercusión mundial y el entrenador Christophe Galtier fue objeto de críticas y memes en las redes sociales. El director técnico se presentó en conferencia de prensa en la previa del partido contra el Toulouse de este miércoles y abordó dicho tema. Si bien no se refirió específicamente a la modificación de la polémica, sobrevoló el tópico.

“Estamos al comienzo de una serie de partidos, por lo que en términos de frescura, no hay nada de qué preocuparse. Está lo que esperamos y la realidad de los partidos, las actuaciones, el estado de forma... Tras el Mónaco tenemos dos grandes bajas: Kimpembe, que se llevó un golpe en el pantorrilla, y Pablo Sarabia, que recibió un fuerte impacto en el tobillo. Después tengo una plantilla de calidad que en determinados sectores tenemos la posibilidad de sustituir a un jugador sin debilitarse. No habrá rotación, pero me parece importante en este comienzo de serie inyectar sangre fresca”, argumentó el francés.

“Habrá que asegurarse de tener un estado de forma óptimo para poder ser también eficiente. Acá trabajamos mucho con nuestro departamento médico, de rendimiento y físico para presentar siempre un equipo de alto rendimiento, con una agenda muy apretada”, continuó.

Y remató: “Es por eso que hablo tan a menudo con mis jugadores para acordar no ir desde el arranque en un partido o aceptar irse antes del final, porque puede ser una temporada con 70 encuentros, y una temporada con 70 partidos, así de larga, será la primera vez que la tengan”.

Cabe destacar que fue el primer partido de la temporada en el que Lionel no sumó la totalidad de los minutos luego de las primeras tres fechas del certamen y la Supercopa de Francia, en la que el PSG derrotó al Nantes con una apabullante goleada por 4-0. Para la fecha 5 de la Ligue 1, se espera que el rosarino vuelva a aparecer desde el arranque junto a Neymar y Kylian Mbappé para formar el tridente más peligroso.

Galtier reemplazó a Messi por Sarabia y despertó las críticas (Foto: Reuters)

Por otro lado, el DT también confirmó las negociaciones por el mediocampsota Fabián Ruiz y la muy probable salida de Leandro Paredes. “Está saliendo información sobre las llegadas de ciertos jugadores. Ruiz está muy cerca, pero también habrá salidas. Hubiera sido mejor contar con estos jugadores lo antes posible para integrarlos en el grupo. Pero lo sabemos, llevamos mucho tiempo apuntando a los sectores en los que queremos fortalecer según las salidas”, explicó frente a los micrófonos.

A falta de pocos días para el cierre del mercado de pases, tanto Idrissa Gueye como Layvin Kurzawa están en negociaciones con equipos de la Premier League. Los casos de Mauro Icardi, Rafinha y Julian Draxler atraviesan momentos críticos. Por ahora, sólo el argentino tiene la posibilidad de irse a Turquía pero no es un camino que le guste a su pareja y agente, Wanda Nara.

