El entrenador del PSG marginó a Leandro Paredes del próximo partido: aseguró que tiene un acuerdo con Juventus

Paredes vive sus últimas horas como jugador del PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

A pocas horas del final del mercado de pases en Europa, muchas son las novedades que habrá en las transferencias de futbolistas entre clubes. Y una que se confirmó en la voz de uno de los protagonistas es la salida de Leandro Paredes del PSG. El DT Christophe Galtier dio a entender que el volante de la selección argentina será nuevo jugador de la Juventus en las próximas horas.

“Paredes no formará parte del grupo. Hablé con él al final del entrenamiento. Ha llegado a un acuerdo con la Juve. Su cabeza está en otra parte, falta el acuerdo entre clubes. Tomé la decisión de no meterlo en el grupo para no tener un jugador que pueda salir del club 24 horas después”, indicó el entrenador francés en relación a la no convocatoria del ex Boca Juniors para el duelo que el Paris Saint Germain afrontará ante Toulouse este miércoles por la fecha 5 de la Ligue 1 de Francia.

De esta manera, Paredes se juntará con un viejo compañero del conjunto parisino y con el que también afrontará en algunas semanas el Mundial de Qatar 2022. El mediocampista central se sumó al plantel al que desembarcó Ángel Di María, que quedó en libertad de acción y firmó un contrato con la Vecchia Signora.

En los últimos días, la prensa francesa con L’Equipe y Le Parisien como referencia, había informado que la operación por Paredes sería a través de un préstamo con obligación de compra por una cifra cercana a los 15 millones de euros. Todavía no se confirmó cuál será la duración del contrato que unirá a uno de los baluartes del seleccionado que dirige Lionel Scaloni con el club italiano.

El dato particular que tiene esta negociación es que el volante argentino dejará de ser jugador del PSG, pero en pocos días volverá a la capital de Francia con su nuevo equipo. Es que el sorteo de la Champions League determinó que el Tricolor francés y el conjunto de Turín sean rivales en la fase de grupos de la máxima competencia de clubes de fútbol en el Viejo Continente.

Paredes se sumará a Di María, el otro argentino en Juventus (@Juventus)

Ambos formarán parte del Grupo H de la competición más deseada de Europa, donde se medirán además contra el Benfica de Portugal y Maccabi Haifa de Israel. Es decir que en la zona también aparecerán otros protagonistas de la Scaloneta que jugará la Copa del Mundo como Lionel Messi y Nicolás Otamendi, otros futbolistas clave en la Albiceleste. Es más, el próximo martes 6 de septiembre, los italianos visitarán el Parque de los Príncipes en el debut de la fase de grupos.

La salida de Paredes le permitirá al PSG incorporar un futbolista que era del deseo del DT Galtier. La figura del Napoli, el español Fabián Ruiz, podría sumarse en las próximas horas. ¿Qué dijo el entrenador sobre su llegada? “Quedan poco más de cuarenta y ocho horas antes de que se cierre la ventana de fichajes. Sale algo de información. Fabián Ruiz está muy cerca del PSG , pero también habrá salidas de nuestro lado. Hubiera sido mejor tener a los reclutas lo antes posible. Llevamos mucho tiempo apuntando a los sectores que queríamos fortalecer. Fabián Ruiz, lo habíamos apuntado durante mucho tiempo. Pero por ahora, sigue siendo jugador del Napoli”, declaró.

