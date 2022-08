Dani Alves condenó la actitud de los aficionados que le arrojaron objetos: “No era amor”

Dani Alves habló sobre la actitud de los aficionados en Pumas en sus redes sociales (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Dani Alves es, quizás, el jugador de la liga mexicana con más reflectores sobre sus hombros. Su llegada elevó la expectativa en torno a los resultados de los Pumas de la Universidad Nacional, aunque con los malos resultados ha sido ampliamente reprobado por la afición. En ese sentido, respondió a los aficionados que, incluso, le arrojaron objetos en el Estadio Olímpico Universitario y cuestionó su gusto por su presencia en el equipo.

Por medio de sus redes sociales, el exjugador del FC Barcelona escribió la frase “Si el amor acaba es porque no era amor”. No obstante, sus palabras entraron en contexto al retomar una publicación del medio As en la misma red social, donde aseguraron que “El amor se acabó” para Alves en la Universidad luego de las hostiles reacciones que recibió después de haber caído por cinco a uno contra Santos.

Desde que se dio a conocer el primer rumor por la probable llegada del jugador más laureado en la historia, la afición se ilusionó con el poderío que podría adquirir el equipo auriazul. Sin embargo, su arribo pareció complicar el paso de los Pumas en el torneo de Apertura 2022. A pesar de que ha sido titular en todos los encuentros, no ha podido celebrar ningún triunfo.

El brasileño es el jugador más señalado del plantel dirigido por Andrés Lillini (Foto: Henry Romero/REUTERS)

El saldo desde su debut ante los Cañoneros de Mazatlán es de tres empates y cuatro derrotas, las cuales han generado escándalo entre los seguidores. El primer descalabro fue en la cancha del Camp Nou, ante el FC Barcelona, donde fueron superados por seis goles a cero. Aunque encontraron justificación en el rival, su regreso a México fue opacado por el tres a cero durante el Clásico Capitalino.

Una semana después parecieron enfilarse hacia la suma de los tres puntos, pero el Atlético de San Luis de André Jardine remontó un marcador adverso de dos a cero y se adjudicaron las unidades. La gota que derramó el vaso fue la goleada en la cancha del Estadio Olímpico Universitario contra el Club Santos Laguna, pues recibieron cinco goles y solamente marcaron uno.

