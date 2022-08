Andrés Lillini estaría dispuesto a dejar la dirección técnica de Pumas

Foto: CUARTOSCURO

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) viven uno de los peores momentos futbolísticos desde que Andrés Lillini tomó las riendas del cuadro auriazul, tras las caídas en contra de sus respectivos de América y Santos un sector de la afición mostró su descontento por el accionar del equipo y algunos ya piden ‘la cabeza’ del argentino para que pueda volver Ricardo Ferretti.

Sin embargo, la posible vuelta del ex entrenado de los Tigres aún luce lejana, pues la directiva felina hace poco ratificó al estratega argentino al frente de los del Pedregal. Por su parte, a Andrés Lillini no le hacen eco los nombres que se barajean para sustituirlo, únicamente está centrado en revertir la situación de los Pumas junto a sus dirigidos.

“No, para nada. No me preocuparon los de Jaime Lozano en su momento, tampoco estos. No soy alguien perseguido, si tiene que ocupar alguien el puesto, en su momento mejor que yo, bienvenido sea porque yo a este club le debo mucho, le tengo un gran cariño, una relación especial con toda esta gente que me han hecho ser lo que soy”, comentó primeramente a las cámaras que se dieron cita a las afueras de cantera.

Foto de archivo de DT Andrés Lillini. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México. 6 de diciembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

“Entonces no me preocupa, al contrario, está bien que siempre se diga que alguien tan grande es el reemplazo de uno. Para sacarme de este puesto, vamos a tener que transpirar bastante para no hacerlo posible”, añadió a los medios al terminar el entrenamiento en la cantera.

Más adelante, el argentino que ha logrado dos subcampeonatos de Liga MX y Concachampions con los aurizaules señaló que parte de la prensa deportiva en México siempre lo apunta como un entrenador reemplazable, pero al final casi siempre ha logrado conseguir los objetivos propuestos por la directiva.

“A las tres fechas que asumí con Pumas me querían buscar reemplazo. En el segundo torneo que no empezamos bien ya me buscaban reemplazo y así fui siempre yo. Soy que alguien muy fácil de reemplazar para todos y no pasa nada, el doctor Mejía Barón está todos los días con nosotros y sí, hoy estamos preocupados y ocupados con esta situación que al final tenemos que salir adelante, porque si no, las consecuencias son lógicas”, aseguró para la prensa.

Andrés Lillini (Foto: Cuartoscuro)

Para finalizar su intervención con la prensa, el estratega del cuadro universitario remarcó que sus dirigidos creen en el proyecto y están con él a muerte, por lo que considerada que ‘tienen que aguantar’ para empezar a rendir a un máximo nivel.

“Hay que trabajar con ellos, explicarles que han salido de otros momentos más difíciles que este, que todo se ha vuelto mucho más mediático quizás porque las incorporaciones han creado unas expectativas muy altas, y el equipo no está rindiendo a la altura de eso, entonces todo se hace más difícil. Que estén tranquilos, la presión es para todos, tenemos que aguantar, ser conscientes del club donde estamos y de ahí empezar a crecer porque ellos no merecen estar donde están. Estoy seguro de que lo pueden hacer”, remató Lillini.

Cabe recordar que Andrés Lillini inicialmente llegó como técnico interino de los Pumas luego de la salida del ex Real Madrid, Míchel González antes del arranque del Apertura 2020, pero tras su buen rendimiento fue promovido y continuó el resto del torneo donde llevó al equipo a la final que perdieron ante León. Más recientemente en semifinales, se impuso 4-0 a Cruz Azul luego de caer por el mismo marcador en la ida.

